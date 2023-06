Guerrero Jr. es golpeado y luego se venga de los Gigantes

El dominicano Vladimir Guerrero Jr. de los Blue Jays de Toronto estaba enojado luego de recibir un fuerte pelotazo a 95 millas durante el juego del jueves ante los Gigantes, pero tuvo que responder como lo hace un verdadero beisbolista.

Luego de la expulsión del infielder J.D Davis y el dirigente Gabe Klaper de los Gigantes de San Francisco, las cosas estaban intensas entre ambos equipos, el ambiente no pintaba que sucederían cosas normales en el terreno de juego.

Minutos después el lanzador Keaton Winn golpeó a Vladimir Guerrero Jr. con un sinker a 95 millas en la espalda, el juego se demoró un poquito ante gestos de dolor e inseguridad sobre la estadía del dominicano en el terreno de juego. Finalmente, este se mantuvo en juego…

En su siguiente turno ante el mismo lanzador, vio venir un slider a 97 millas por el centro del plato y no lo perdonó, conectando su jonrón número 12 de la temporada a 413 pies de distancia y 111 millas de salida. Cabe destacar que los Gigantes fue al primer equipo que Vlady le pegó jonrón en su carrera de Grandes Ligas.

Ya son tres jonrones en cinco juegos los que suma Guerrero Jr., quien está lejos de estar entre los líderes de vuelacercas de la temporada 2023. Pero no podemos olvidarnos de la capacidad que tiene el toletero dominicano, capaz de conectar muchos cuadrangulares en un tramo corto de juegos y ponerse a la altura.

⚾Vladimir Guerrero Jr.! HR (12)



6/29/23 @ TOR, ⬇️ 6th

vs RHP Keaton Winn



111.0 MPH / 35° / 413 ft to LF

Off a 87.5 MPH splitter



▶️It's a home run in 30/30 parks.◀️



See this play in Gameday: https://t.co/QbJcP2z93x pic.twitter.com/D0TYm0Gzt4