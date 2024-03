Juan Soto rompe el silencio sobre rumores de oferta millonaria de los Mets

Un reporte del columnista de ESPN Buster Olney aseguró que los Mets de Nueva York serían uno de los equipos de MLB más agresivos en la próxima agencia libre por la firma de Juan Soto, en caso de que los Yankees de Nueva York no le ofrezcan al dominicano una extensión de contrato antes de finalizar la próxima temporada.

«Lo más interesante que se escuchó ayer en el campamento de los Mets, y no es sorprendente, dado que el contrato de Scherzer (y otros) desaparecerá de su nómina el próximo invierno, es que tienen toda la intención de intentar contratar a Juan Soto el próximo invierno», informó Olney.

The most interesting thing heard at Mets' camp yesterday — and it's not surprising, given that the Scherzer contract (and others) will melt off their payroll next winter — is that they fully intend to take a run at Juan Soto next winter