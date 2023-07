La foto que muestra cómo Estados Unidos se rinde a los pies de Messi

Email it

ESCUCHA ESTA NOTICIA

Lionel Messi tuvo su esperado debut en el Inter Miami. El argentino de 35 años jugó 35 minutos en el estadio de La Florida y demostró con creces lo que es capaz de hacer con el balón.

En una noche inolvidable, Messi marcó un gol de antología en la última jugada del partido al anotar un tiro libre en la puerta del área, como ya lo ha hecho decenas de veces a lo largo de su carrera.

«La pulga», con menos de una semana de entrenamiento bajo las órdenes de Gerardo «Tata» Martino, terminó como la gran figura de un partido que, además, estaba repletos de luminarias del deporte y del entretenimiento.

Inter Miami tuvo que ampliar la capacidad de su estadio para que pudieran entrar más de 20 mil espectadores. Entre ellos, grandes estrellas del deporte y el espectáculo norteamericano, como la tenista Serena Williams, el basquetbolista LeBron James, la celebrity Kim Kardashian, el cantante Marc Anthony, la artista Becky G, la modelo Victoria Beckham y varias figuras más.

Serena Williams, LeBron James, Kim Kardashian y varias estrellas de los Estados Unidos filman con sus celulares a Lionel Messi

Messi hizo que las personas que son más buscadas por los fanáticos ahora lo busquen a él. Transformó a los protagonistas en testigos y a las estrellas en admiradores. Todo a través de su fútbol en una noche que quedará en la historia por haber sido el estreno suyo en Estados Unidos.

Messi «es Increíble», dice LeBron

LeBron no escondió su admiración en sus redes: “¡Increíble!”, escribió para compartir el tanto de Leo sobre el final junto con el inconfundible emoji del GOAT (Greatest of all time, el mejor de todos los tiempos).

Con su gol, Messi hizo emocionar a David Beckham, quien como futbolista fue uno de los mejores ejecutantes de pelota parada de todos los tiempos. Pero aquí, hasta el inglés quedó anonadado.

Messi fue el héroe de una noche épica que tuvo goles, show, música, fuegos artificiales y un gol suyo que Miami nunca olvidará. Pero, Miami, Estados Unidos y el mundo está atento a cuál será la huella que el argentino comenzará a dejar en la MLS.