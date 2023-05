El torneo se realizará en cuatro ciudades que albergarán los 52 partidos que jugarán durante 23 días

La Plata.- La ilusión y los sueños de 24 selecciones comenzarán a rodar este sábado en el Mundial sub-20 que se jugará hasta el 11 de junio y que promete ser la carta de presentación de muchas de las estrellas del futuro.



Pese a que originalmente Indonesia era el organizador, finalmente Argentina será quien reciba el torneo tras la decisión de FIFA de retirar al anfitrión original el derecho a organizar el certamen.



Esta decisión permitió que los dirigidos por Javier Mascherano sellaran su boleto a una competencia a la que no lograron clasificarse tras no avanzar a la fase final del último Sudamericano de la categoría.

Pese a esto, el local aparece como uno de los favoritos tras presentar una plantilla con varias figuras que defienden a equipos europeos como Máximo Perrone, Matías Soule, Valentín Carboni y Luka Romero.



Serán ellos quienes impulsen a un equipo que estará en el Grupo A junto a Uzbekistán, Guatemala y Nueva Zelanda y que intentará emular lo hecho 22 años atrás.



Con Javier Saviola y Maxi Rodríguez como figuras, la Argentina de José Néstor Pekerman logró como local uno de seis Mundiales sub-20 que conquistó la selección más ganadora de la historia.

Por otra parte, y como en cada torneo de selecciones, otro de los candidatos será Brasil, que compartirá el Grupo D con Italia, Nigeria y República Dominicana.



Ganador del sub-20 en cinco oportunidades, el once de Ramón Menezes llegará a Argentina como campeón sudamericano y con el centrocampista Andrey Santos como gran figura.



Sin embargo -como sucedió con muchos equipos- no podrá contar con algunas de sus estrellas.

Los atacantes Endrick y Vitor Roque se perderán un torneo al que tampoco acudirán el argentino Alejandro Garnacho, el uruguayo Álvaro Rodríguez, el francés Malo Gusto y el inglés Rico Lewis.



Otro que llegará como campeón es Inglaterra tras conquistar el Europeo sub-19 de 2022 con una plantilla en la que se destaca la presencia del atacante del Chelsea Caney Chukwuemenka. A él se sumarán varias figuras que intentarán conquistar un torneo que vio alzar la copa a Diego Armando Maradona en 1979 y a Lionel Messi en 2005.



Algunas de ellas son el francés Alan Virginius, el senegalés Samba Diallo, el estadounidense Gabriel Slonina y el israelí Oscar Gloukh. También los uruguayos Fabricio Díaz y Luciano Rodríguez, quienes intentarán tomarse revancha tras perder el Sudamericano en el último juego.



Enmarcada en el Grupo E junto a Irak, Inglaterra y Túnez, la Celeste tratará de conquistar un torneo que hasta ahora no pudo ganar y en el que cayó en dos finales.



Además de las selecciones ya mencionadas, Colombia y Ecuador completarán el cuadro de los equipos sudamericanos y se presentarán con figuras como Óscar Cortés y Justin Cuero.



También disputarán el Mundial Estados Unidos, Francia, Senegal, Corea del Sur, Japón, Honduras, Fiyi, Israel, Eslovaquia y Túnez.



Todos ellos lucharán por avanzar en un certamen que, a diferencia de lo que sucede en el Mundial de mayores, da la posibilidad a que los cuatro mejores terceros también avancen a los octavos de final.



Lo harán en cuatro ciudades que albergarán los 52 partidos que se jugarán durante los 23 días que durará el torneo: Santiago del Estero, Mendoza, San Juan y La Plata.



Y todo tras arribar con las maletas repletas de ilusiones y con un objetivo claro: alzar la copa y relevar como campeones del mundo a la selección de Ucrania.



Ganador en 2019 tras vencer a Corea del Sur por 3-1 en la final, el conjunto europeo fue el último en festejar en un campeonato que desde 1977 se disputa cada dos años y que ahora volverá a jugarse después de cuatro, tras el aplazamiento por la pandemia de covid-19.



Fábrica de nuevos talentos



Diego Armando Maradona, Juan Pablo Sorín, Paul Pogba, Sergio Agüero, Adriano Leite, Esteban Cambiasso, Luis Figo, Juan Román Riquelme, Dani Alves y Lionel Messi son la prueba fiel de que el Mundial sub-20 es una fábrica de talentos.



Todos ellos brillaron alguna vez en ese torneo que Argentina conquistó en seis oportunidades y en el que Ucrania alzó la copa en la última edición que se disputó antes de la pandemia.



Algunos incluso prolongaron su legado y años después conquistaron el mundo con sus selecciones mayores.



Ahora, tras cuatro temporadas sin la disputa de un certamen que desde 1977 se juega cada dos, la edición 2023 abrirá la puerta para que los nuevos talentos del fútbol se presenten ante un público que quiere conocer a las futuras estrellas.



Sin embargo, quienes observen el torneo que se disputará en Argentina desde el 20 de mayo y hasta el 11 de junio tendrán claro de antemano que algunos, como el argentino Alejandro Garnacho, los brasileños Vitor Roque y Endrick, el inglés Rico Lewis y el uruguayo Álvaro Rodríguez, no fueron cedidos por sus equipos. No obstante, hay varios futbolistas que sí estarán y que los fanáticos ya quieren ver en el campo.



Pese a que no avanzó de la fase de grupos en el Sudamericano de la categoría, Argentina disputará el Mundial tras convertirse en el organizador del torneo.



Lo hará con un equipo reforzado por varios talentos que juegan en reconocidos equipos europeos.

Recientemente adquirido por el Manchester City, el centrocampista Máximo Perrone maneja el centro del campo del once dirigido por Javier Mascherano.



La Albiceleste también contará con el volante del Inter de Milán Valentín Carboni y el atacante Matías Soule, quien en la presente temporada ya sumó minutos con el primer equipo del Juventus. Además, Mascherano tendrá en su plantilla al delantero del Lazio con pasado en el Mallorca Luka Romero y al portero Federico Gómez Gerth.



Este último formó parte de la delegación argentina que ganó el Mundial de Qatar 2022 y fue ‘sparring’ del equipo dirigido por Lionel Scaloni, ganador del Mundial sub’20 en Malasia 1997.



Otra selección sudamericana con futbolistas que defienden a reconocidos equipos europeos es Brasil, ganador del certamen en cinco oportunidades.



El atacante del Norwich City Marquinhos y el centrocampista del Watford Matheus Martins son dos de ellos.



Sin embargo, el futbolista más destacado de la ‘Verdeamarelha’ es el volante del Vasco da Gama Andrey Santos, quien en el último Sudamericano fue uno de los más destacados del equipo y uno de los goleadores del certamen con seis tantos.



Otros futbolistas sudamericanos que prometen destacarse son el atacante colombiano Óscar Cortés, de gran trabajo con el Millonarios en la presente Copa Sudamericana, y los uruguayos Luciano Rodríguez y Fabricio Díaz, ambos del Liverpool local.



Capitán de la Celeste, el último de estos fue vinculado en más de una oportunidad con el Barcelona.

Campeón del Europeo sub-19, Inglaterra llegará a Argentina con una plantilla encabezada por el futbolista del Chelsea Caney Chukwuemenka, quien en la presente temporada sumó minutos en varios partidos de la Premier League.



También contará con el delantero Liam Delap, que en febrero de 2022 sumó sus primeros minutos con el Manchester City en un partido de la FA Cup y ahora se encuentra cedido en el Stoke City.