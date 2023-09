Lo que dijo Jasson Domínguez sobre su desgarrante lesión en el codo

El prospecto Jasson Domínguez recibió una de las peores noticias a lo largo de su carrera justo cuando vivía un momento de ensueño en Grandes Ligas, donde no jugara mas en lo que resta de la temporada 2023.

Previo al juego del domingo entre los New York Yankees y los Cerveceros de Milwauuke, Jasson Domínguez fue retirado de la alineación y sustituido por Isiah Kinner Falefa. De momento el equipo solo dijo que el dominicano tenia una inflamación en el codo derecho, no dio mas detalles.

Lamentablemente, después de la victoria de los Yankees sobre los Cerveceros en un juego de 12 entradas, el dirigente Aaron Boone revelo que Jasson Domínguez tiene un ligamento colateral cubital desgarrado en el codo derecho y que necesita de una cirugía Tommy John para reparar los daños ocasionados.

Jasson Domínguez estará de baja al menos por seis meses

La cirugía requiere de un plazo de 8 a 10 meses de recuperación. Se desconoce para que día está pautada la cirugía del prospecto apodado “El Marciano”.

¿Qué piensa Jasson Domínguez de su lesión?

Con una voz que sonaba positiva, pero con un rostro que hablaba por sí solo, el dominicano tuvo palabras de alientos asi mismo explicando que es lo que sigue de ahora en adelante.

“Definitivamente, es algo sorpresivo, ósea, para nada yo me esperaba esto ni me esperaba que esto me fuera estar pasando. Pero yo pienso que al final paso, y lo que hay es trabajar de aquí en adelante” dijo Dominguez a traves de un interprete.

Jasson Domínguez de 20 años sumaba una linea ofensiva de .258/.303/.677 con 4 jonrones, 7 carreras remolcadas, 6 anotadas, 8 hits, 2 dobles, 1 base robada y 8 ponches en 31 turnos. Aún sigue siendo el segundo mejor prospecto del sistema de los Mulos del Bronx, y ese jugador del que tienen grandes expectativas cuando haga su regreso.