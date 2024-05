Luis Gil establece marca con los Yankees y supera a Justin Verlander

El lanzador dominicano Luis Gil ha registrado una marca nunca antes vista en la historia de los Yankees de New York, cuyo equipo ha visto accionar un sinnúmero de abridores elites.

Mediante la jornada del pasado miércoles entre los Angels de Anaheim vs. los Yankees de New York, Luis Gil tuvo otra gran apertura lanzando ocho entradas completas, permitiendo apenas 2 hits, 1 carrera, 2 boletos y ponchando a nueve bateadores.

Gil dejó el juego en manos del cerrador Clay Holmes, quien a pesar de que tuvo algunos problemas, finalmente mantuvo el marcador intacto, salvo el juego y fue clave para que Luis Gil obtuviera su sexta victoria de la temporada.

El derecho dominicano de los Yankees de New York durante el mes de mayo registra 0.70 de efectividad con 44 ponches en 50 entradas de labor.

Gil es el único lanzador en la historia de los Yankees con una efectividad así de inferior y más de 40 ponches en un solo mes. Con un fantástico .109 de AVG, el dominicano supera a leyendas como Justin Verlander (.116), Mario Soto (.116) y Tommy Greene (.119) en este aspecto.

Luis Gil in May: 44 K, 0.70 ERA



Gil is the only pitcher in Yankees history with 40+ K and a sub-0.75 ERA in any calendar month.