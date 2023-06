NBA suspende a Ja Morant por 25 juegos de la próxima temporada

La NBA comunicó este viernes que Ja Morant, estrella de los Memphis Grizzlies, tendrá una suspensión por 25 juegos al inicio de la venidera temporada 2023-2024. La decisión es un castigo por sus polémicas apariciones fuera de la cancha, entre ellas un escándalo con arma de fuego transmitido en Instagram Live.

A través de un comunicado oficial, la NBA anunció la suspensión a Ja Morant. “Antes de su regreso al juego, [Ja Morant] deberá formular y cumplir un programa con la liga que aborde directamente las circunstancias que lo llevaron a repetir este comportamiento destructivo» precisa el comunicado firmado por Adam Silver, comisionado de la NBA.

The following has been released by the NBA. pic.twitter.com/dzDSb4uCk3