Madrid, 20 abr (EFE).- El español Pablo Fernández consiguió en el colegio Santa María de los Apóstoles de Madrid el Récord Guinness de kilómetros nadados en una piscina contracorriente en 24 horas, dejando la nueva plusmarca en 104,4 por los 102,8 del anterior registro que tenía el medallista olímpico Maarten Van Der Weijden.

Fernández se tiró a la piscina a las 11:00 horas del miércoles 19 de abril y salió de la misma un día después entre los aplausos de familiares, amigos y niños pertenecientes al centro escolar que le animaron durante el tramo final con cánticos y pancartas. Presentes durante el reto también estuvieron Rocío Albert, viceconsejera de Educación de la Comunidad de Madrid; y Alberto Tomé, viceconsejero de Deportes.

De esta manera se convierte además en el nadador español con más Récord Guinness de la historia, ya que con este acumula un total de seis. Los anteriores fueron el de nadar 36 horas sin interrupción; el del nado más largo en el océano con 250 kilómetros; el del nado más largo en aguas abiertas en 24 horas; el de los 100 kms más rápidos también en mar abierto y el de los 5 kms más rápidos con grilletes en los pies.

«Estoy contentísimo, no me lo creo todavía. Este es un reto mental, porque había que nadar más de 102,8 kilómetros y mantener la técnica después de tantas horas ha sido súper complicado. El apoyo de 600 niños en el colegio me ha ayudado a mantener la concentración y a hacer esa fuera adicional», declaró a EFE.

«A las 2 ó 3 de la mañana he bajado la velocidad de repente y he pensado que no iba a superar el récord actual. Pero me he centrado cada brazada, en cada una de las siguientes horas y cuando ha amanecido me he sentido muchísimo mejor. He mejorado la velocidad y hemos podido batir el récord», añadió.

Precisamente el sueño ha sido uno de sus principales enemigos: «He tomado tres cafés. Además me ha ayudado que haya venido mucha gente a verme. Familiares, amigos, los profesores, los alumnos del colegio Santa María de los Apóstoles de Carabanchel, que es mi barrio. Me han estado animando hasta el último momento».

En cuanto a la preparación, indicó: «Es muy clave la alimentación mediante ayunos y luego nadar todos los días 3 ó 4 horas, me levanto a las cinco de la mañana. Además hay sesiones de gimnasio por la tarde, de meditación, mucha técnica y mucha concentración para que cuando llegue el momento se pueda rendir. No imaginaba que iba a llegar a esto cuando batí el primer récord, todavía ni me lo creo. Es una locura».

Por otro lado, habló de la causa que había detrás de todo: «Era por el lanzamiento de la fundación Clicollege, que ayuda a promover el espíritu emprendedor entre los chicos de los barrios más humildes de Madrid. Estoy muy contento de lanzar la fundación y de tratar de inspirar a la futura generación de chicos, hacerles ver que todo es posible si se trabaja duro y con esfuerzo». EFE