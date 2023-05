Padres podrían mover a Fernando Tatis Jr de posición

Luego de perder la serie ante los Yankees de Nueva York el pasado fin de semana, cámaras captaron a Fernando Tatis Jr. tomando prácticas de fildeo por primera vez en el jardin central. Esto previo a enfrentar a los Marlins de Miami en lo que sería el primero de una serie de tres partidos en la «ciudad del sol».

Tatis Jr no ha jugado ni un solo juego de la temporada 2023 en otra posición que no sea el jardin derecho, la que primer día que se integró a las practicas de San Diego.

Aunque el dirigente del equipo, Bob Melvin, no ha dicho nada al respeto sobre Fernando Tatis Jr en el jardin central pareciera que tampoco estan en desacuerdo con eso. Todo indica que probablemente exista una conversación sobre la posibilidad de que el dominicano se mueva de manera permanente u ocasional al jardin principal.

Fernando Tatis Jr has began taking Center Field Reps for the #Padres 👀 pic.twitter.com/6noVw3U3Jk