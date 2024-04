Christopher Morel conectó anoche un jonrón de dos carreras ante Edwin Díaz para romper el empate en la novena entrada y los Cachorros de Chicago vencieron a los Mets de Nueva York 3-1 después de que Luis Severino los mantuviera sin hits hasta la octava.



Dansby Swanson pegó un sencillo ante Severino sin ningún out en el octavo para el primer hit de Chicago, poniendo corredores en primera y segunda luego de una base por bolas a Michael Busch. Con corredores en las esquinas y un out, el bateador emergente Nick Madrigal disparó un sencillo con el bate roto al antesalista Joey Wendle, quien acababa de entrar para defender.



Wendle fácilmente podría haber expulsado a Busch en el plato, cortando la carrera del empate. En cambio, el veterano jugador de cuadro tomó la desacertada decisión de intentar una doble matanza para finalizar la entrada. Madrigal venció el relevo a primera y los Cachorros igualaron el marcador 1-1.



Brandon Nimmo conectó el decimotercer jonrón de su carrera para los Mets, pero Jameson Taillon los apagó después de eso en un duelo de lanzadores que se desarrolló a un ritmo vertiginoso.



Taillon permitió cuatro hits en siete entradas y un tercio, realizando 57 de sus 78 lanzamientos para strikes.



Mark Leiter Jr. (1-1) consiguió dos outs para llevarse la victoria, y Héctor Neris evitó dos bases por bolas en la novena entrada para su cuarto salvamento. Con dos corredores a bordo, ponchó a los bateadores emergentes DJ Stewart y Brett Baty para poner fin a un juego que duró sólo 2 horas y 5 minutos. Mike Tauchman conectó un doble ante Díaz (0-1) con un out en la novena. Un out después, Morel impulsó una bola rápida en cuenta de 3-1 entre el jardín izquierdo y el central para su cuarto jonrón. Una base por bolas con dos outs a Ian Happ en la cuarta fue el único corredor de Chicago hasta que Severino derribó a Tauchman con un lanzamiento al abrir la séptima.



Los Nacionales completan barrida



CJ Abrams bateó jonrón de dos carreras y los Nacionales de Washington vencieron 7-2 a los Marlins de Miami para completar una barrida en serie de cuatro juegos sobre el peor equipo de la Liga Nacional ante una magra asistencia de 6.376 aficionados en loanDepot Park, la más baja de la temporada.



Los Marlins (6-24), que la temporada pasada llegaron a los playoffs, han perdido siete consecutivos, su peor racha desde que iniciaron la temporada 0-9.



Jake Irvin (2-2) permitió dos carreras y cuatro imparables en seis entradas, recuperándose después de aceptar 12 hits y seis carreras de los Dodgers en su salida previa.Es la primera barrida de los Nacionales en cuatro juegos sobre los Marlins desde el inicio de la serie entre el 18 y el 21 de septiembre de 2014.