El tenista serbio Novak Djokovic(4 del mundo) se impuso ayer al griego Stefanos Tsitsipas (3) en la final del Abierto de Australia por 6-3, 7-6 (4) y 7-6 (5) en dos horas y 55 minutos.



Con este título en el primer Grand Slam del año, Djokovic consiguió igualar el récord del español Rafael Nadal con 22 de los grandes en su colección.



Asimismo, el estelar balcánico arrebatará la primera posición del escalafón masculino de la ATP al también español Carlos Alcaraz y, de paso, sumó su décima corona del Abierto de Australia, competición que el año pasado no disputó después de que el gobierno australiano le cancelara la visa al no estar vacunado contra el coronavirus.



Además, consiguió su vigésima octava victoria consecutiva en el conocido ‘major’ oceánico.



Muy emocionado



Tras su triunfo, el serbio estalló a llorar junto a los suyos en el palco de su equipo, donde no estaba su padre tras conocerse unas polémicas imágenes junto a aficionados prorrusos.

Ante un rival a priori más maduro y con ganas de revancha por la final de Roland Garros perdida en 2021, Djokovic se impuso desde el primer momento al griego, que no conseguía hacer daño ni con su saque ni con sus golpes.



En su camino al título, el serbio fue dominante y se impuso al español Roberto Carballés, el francés Enzo Couacaud, el búlgaro Grigor Dimitrov (27), el australiano Alex De Miñaur (22), el ruso Andrey Rublev (5) y el estadounidense Tommy Paul.