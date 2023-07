Las cinco federaciones deportivas que fueron sancionadas por el Comité Olímpico Dominicano, por alegadas irregularidades en el desempeño de sus labores, se constituyeron en “un bloque” donde agotarán todos los recursos legales para hacer regresar a la legalidad al Comité Olímpico.



Estas federaciones proclamaron, asimismo, que el deporte “ha iniciado una crisis federativa de alto calado, que no se sabe dónde terminará”.



El doctor Ronald Santana, hablando como vocero de las Federaciones de Esgrima, Pentatlón, Bádminton, Surfing y la Federación de Tiro, reveló que el este martes enviaron una comunicación al Ministerio de Deportes a fin de solicitar que se finalice la retención económica de los meses de mayo y junio, sin justificación alguna.



Narró que si la crisis federativa se ahonda, nadie podrá soportarla en el movimiento olímpico y el deporte podría colapsar, desgraciadamente.



Exclamó que pelearán el derecho que le asiste en cualquier terreno. “Hemos recibido llamadas de varias federaciones que se unirán a esa causa y que pronto el bloque llegará sobre las 20 federaciones y pico”, subrayó.



Recalcó que el COD debió convocar a cinco Asambleas de Federaciones para conocer y evacuar la suspensión a las citadas federaciones y lo hizo de un plumazo el día 11 de julio, mediante una cuartilla, violando sus propios estatutos.



Manifestó que le solicitarán al COD, mediante acto de alguacil, el acta de la reunión donde se decidió suspender a esas federaciones, dar la nómina de los presentes en esa reunión, a consulta previa que debió hacerse para las entrevistas.



Recalcó que hasta el Comité Olímpico Internacional pudiera intervenir porque ya está apoderada de todos los detalles de todo lo que está ocurriendo con esas federaciones.



Declaró que esas cinco federaciones representan 10 votos en una asamblea en el Comité Olímpico y reveló que otras federaciones se estarán sumando a ese bloque. Expuso que si intervienen los locales de las federaciones buscarán un local para actuar y los más afectados serán todos los atletas y no será responsabilidad de esas federaciones.



Atletas no ir a Panam y Olímpicos



Exclamó que, si la crisis federativa que se acaba de iniciar no se soluciona, esas Federaciones se abstendrán de ir a los próximos eventos internacionales para representar a la República Dominicana.

Comentó que, para resolver conflictos, si existiesen, para eso están los tribunales de la República.