La dominicana Marileidy Paulino volvió a imponer respeto en China, tras dominar la segunda parada de la Liga Diamante en los 400 metros planos.



Por segunda semana seguida Marileidy supera a sus oponentes en la nueva temporada del atletismo internacional, en esta ocasión cronómetro 50.89 segundos, en la pata de la Liga Diamante que tuvo lugar en Suzhou.



Para continuar la seguidilla de triunfos en la principal liga mundial de atletismo y elevarla a 12, Paulino llegó a la meta con amplia comodidad, dejando detrás a la estadounidense Talitha Digg, quien marcó 51.77 segundos, seguida de la bahameña Sada Williams, que llegó tercera con tiempo de 52.00 segundos.



“Creo que mi desempeño fue bastante bueno en general”, expresó la actual campeona mundial de los 400 metros.



Pese a ganar con facilidad, Marileidy considera que no tuvo el arranque que esperaba para esta carrera. La dominicana registró un ligero aumento en su tiempo, en comparación a la semana pasada donde cronómetro 50.08 en Xiamen.



“No fue mi mejor comienzo en comparación con mis expectativas, pero me ajusté bastante rápido y logré un resultado satisfactorio al final”, explicó.



El incremento de cerca de 80 décimas no reduce las condiciones de favorita que tiene la nativa de Don Gregorio, Peravia, para subir al podio olímpico en París durante el venidero verano.

“Ahora mi principal prioridad es prepararme bien para los Juegos Olímpicos”, dijo Paulino tras competir este sábado.



El próximo reto de la principal velocista dominicana será ayudar a que República Dominicana clasifique a los Juegos Olímpicos en las pruebas de relevos, especialmente a las cuartetas 4×100 femenino y 4×400 mixto, con quienes competirá en el Campeonato Mundial que se realizará la semana que viene en Nasáu, Bahamas.