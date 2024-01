Luis Mejía Oviedo, miembro COI, anuncia que no participará en el conflicto que envuelve al organismo olímpico criollo

LLas posibilidades de quórum en el Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Dominicano (COD) se esfumaron en el día de ayer cuando Luis Mejía Oviedo anunció que no tomará parte del conflicto que afecta al organismo.



Mejía es miembro del ejecutivo del COD en su condición de miembro del Comité Olímpico Internacional (COI), pero aclaró que “no ha ejercido ni ejercerá esa condición”.



Seis miembros del ejecutivo renunciaron el martes argumentando diferencias por la incapacidad del organismo para lograr consenso y realizar acciones propuestas durante el proceso de elecciones del organismo, celebrado en diciembre del 2022.



El ejecutivo del COD está compuesto por 11 miembros que fueron votados por la asamblea eleccionaria y el miembro COI, Mejía Oviedo. El artículo 43 de los estatutos del organismo olímpico manda a que ante la renuncia de más de la mitad de los miembros, sean convocadas nuevas elecciones.



La presencia de Mejía eleva a 12 la cantidad de miembros votantes y ambas partes esgrimen argumentos encontrados sobre si el también presidente de Centro Caribe Sport debe contar como un ejecutivo votante.



La negativa de Mejía



De todas maneras, la negativa de Mejía a presentarse a reuniones deja a los cinco directivos restantes sin capacidad de llegar al quórum de seis para reuniones y tomar decisiones.



“Por razones de mi tradicional proceder no he asumido nunca esa función y una vez salí de la presidencia del Comité Olímpico Dominicano, en enero del 21021, y a pesar de ser miembro del ejecutivo, no asistía a ninguna reunión ni asamblea y en los últimos tres procesos eleccionarios no he ejercido el voto”, expresó el expresidente del COD en un video enviado a la prensa y publicado en redes sociales.



José Manuel Ramos, primer vicepresidente; Irina Pérez, segunda vicepresidenta; Radhamés Tavares, tercer vicepresidente; Jorge Blas Díaz, co-secretario; y los vocales Francis Soto y Juan Núñez; son los renunciantes.



Garibaldy Bautista, presidente; Luis Chanlatte, secretario general; José Mera, tesorero; José Miguel Robiú, co-tesorero; y Dulce María Piña, vocal; completan la plantilla ejecutiva.



La interpretación del artículo 43 de los estatutos del COD es desde ya la clave para la posible solución del conflicto que hace temer a muchos que, de no tener solución rápida, llegue al seno del COI y provoque la desafiliación del olimpismo dominicano.



Marileidy Paulino ganaría un oro sin que suene el himno nacional y la misión dominicana desfilaría sin la Bandera Nacional, esas son las posibilidades abiertas si no se resuelve la situación.



Opinión de renunciantes



En una rueda de prensa celebrada ayer, tres de los renunciantes emitieron duras opiniones sobre el conflicto y sus protagonistas del otro bando.



Radhamés Tavares recordó que el artículo 16.1 de los estatutos se refiere al miembro COI como miembro ex oficio del ejecutivo del COD y afirmó que “los miembros del comité ejecutivo son 11”.



De su lado, Francis Soto catalogó a Luis Chanlatte como el principal problema del COD y aunque abre la posibilidad de dialogar, lo condiciona a la ausencia de secretario general. “Estamos abiertos a dialogar. La única condición que yo pondría para una reunión es la renuncia de Luis Chanlatte”, exclamó.



José Manuel Ramos opinó que la raíz del problema es la falta de acción del presidente Garibaldy Bautista. “La raíz del problema es un presidente que no ejerce sus funciones de su cargo y no toma decisiones. Pregúntenle qué es lo que lo ata a no tomar decisiones. ¿Cuál es la persona tan poderosa que lo ata?”, cuestionó.