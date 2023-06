En la República Dominicana siempre ha existido la apreciación de calificar a un sector de “bueno” o “malo” según fuera su nombre o su ubicación.



El 24 de Abril es uno de ellos. La percepción de muchos es que es un barrio “peligroso” y de muy bajo estrato socioeconómico entre todos sus habitantes. Pero no es así. Allí conviven personas muy valiosas que realizan un trabajo, precisamente, digno y a la vez loable con la finalidad de que ese pensamiento cambie de manera positiva. Se trata de Pablo Brand de Paula, que a través de la academia nacional de artes marciales ha insertado a un grupo de niños y jóvenes al kickboxing, deporte que cada día va tomando auge en el país.



“Soy una persona que siempre me ha dolido este sector por cómo quieren pintarlo y no es así. Aquí hay muchas personas valiosas que le han aportado mucho a esta sociedad y eso no lo ven”, señaló De Paula. Manifestó que la idea de crear una escuela de kickboxing, a principios de los 90 en la calle 42 del sector Capotillo y después en el 24 de Abril, surge gracias a Apolinar Peña hace ya unos 30 años, legado que aún se mantiene vigente y con más fuerza a medida que pasan los días.



Una muestra es la matrícula de atletas con las que en la actualidad que es de 44 atletas, en el que se incluye niños, niñas y jóvenes. “Casi todos ellos son de este sector. Aquí vienen de lunes a viernes en horario de 6 a 8 de la noche a practicar en estas instalaciones del Club Simón Bolívar y la pasión que ellos muestran por este deporte es grande”, indicó.



Se hacen hombres y mujeres de bien



Una de los principales estandartes que tiene la academia nacional de artes marciales es la buena formación, con la finalidad de poder insertarse en la sociedad en el mañana y que al día de hoy le llena de gran satisfacción. “Tenemos muchos años trabajando con una gran cantidad de niños, niñas y jóvenes. Le estamos sacando a la delincuencia una gran cantidad de jóvenes y no descansaremos de seguir con esa lucha”, indicó el dirigente deportivo, que practica el kickboxing desde los ocho años de edad y es cinturón negro 3 dan.



Carente de respaldo



De Paula relata que mantiene la escuela gracias al aporte de manos amigas, no así del sector público ni del Ministerio de Deportes. De esta última institución gubernamental no esconde su poco acercamiento para ayudar con esta noble causa. “Aquí estamos trabajando a pulmón limpio. Este es un esfuerzo de nosotros solo. Solo hemos recibido la ayuda de tres regidores, que nos respaldan en varias cosas, después, más nadie. Esto es a mano pela”, sostiene.

Celebraron una velada en el Club Simón Bolívar

Recientemente celebraron una velada en el club 24 de Abril, que contó con la asistencia de una gran cantidad de seguidores del kickboxing, así como con competidores de 11 clubes de toda la geografía nacional, diseminados en 15 peleas, incluida dos títulos. “A este evento vinieron competidores de Constanza, Punta Cana, Bávaro, Santiago, Santo Domingo, mientras que la entrada fue gratuita”, apuntó Pablo Brand de Paula.