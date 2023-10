Inicia el Torneo Municipal U-14 Copa Seaboard en Santo Domingo Norte

Santo Domingo Norte – La emoción y el espíritu competitivo del béisbol están en su punto más alto en Santo Domingo Norte con la apertura del Torneo Municipal U-14 Copa Seaboard, organizado por la Asociación de Béisbol de la Provincia Santo Domingo (ABEPROSADO) a través de la Delegación de Béisbol del Municipio de Santo Domingo Norte. Este emocionante evento deportivo reúne a 14 ligas del municipio en una celebración del béisbol de pequeñas ligas.

La ceremonia de apertura, celebrada el pasado viernes 6 del presente mes de octubre, marcó el inicio de un torneo que promete ser un auténtico festín de béisbol de pequeñas ligas. El evento inaugural contó con una especial dedicatoria al ex lanzador de Grandes Ligas, Francisco Cordero, una figura emblemática del béisbol dominicano que dejó una huella imborrable en las Grandes Ligas. Quien agradeció el reconocimiento y dijo estar siempre a disposición de asistir a eventos de esta naturaleza ya que el al igual que cada uno de los participantes pudo jugar béisbol desde pequeño también le exorto a no descuidar sus estudios ya que todos no podrán ser grandes ligas pero si podrán ser grandes profesionales en diferentes carreras.

El presidente de la Delegación de Béisbol de Santo Domingo Norte Ing. Francisco Beliard felicitó a cada liga presente asi como a los miembros del comité ejecutivo de la delegación por el gran trabajo que realizaron para que se pudiera llevar a cabo tan importante evento también resalto los méritos de los homenajeados Francisco Cordero y el dirigente deportivo de la comunidad Agripino Catalino Martinez.

El Presidente de ABEPROSADO, Cristian Pimentel, destacó la importancia de este torneo para la comunidad de Santo Domingo Norte. «Este torneo no solo fomenta la competencia y el talento en las pequeñas ligas, sino que también rinde homenaje a una leyenda del béisbol dominicano, Francisco Cordero. Su legado sigue inspirando a las generaciones jóvenes, y estamos orgullosos de honrar su contribución al deporte en especial el béisbol». Felicitó a la delegación también por el reconocimiento que hicieron al dirigente deportivo Agripino Martínez.

También agradeció a la Empresa Seaboard en La persona de su Gerente General Don Armando Rodríguez y El Gerente de Responsabilidad social Fernando Gerardino, por contribuir a través de la empresa con el desarrollo deportivo en nuestro país ya que con su apoyo contribuye al crecimiento del béisbol en la provincia Santo Domingo.

El Torneo Municipal U-14 Copa Seaboard es una oportunidad para que los jóvenes talentos demuestren sus habilidades en el diamante y construyan amistades duraderas a través del béisbol. Con un total de 14 ligas participantes y durante un mes se espera que los juegos sean intensos y emocionantes.

El Torneo Municipal U-14 Copa Seaboard continuará emocionando a los amantes del béisbol en Santo Domingo Norte durante las próximas semanas. Se invita a la comunidad a unirse a esta celebración deportiva y apoyar a los jóvenes talentos que representan el futuro del béisbol dominicano.