El jinete Carlos de León condujo ayer a cuatro ejemplares al Círculo de Ganadores, en el Hipódromo Quinto Centenario, y amplió su ventaja como líder en victorias (66) entre los jinetes, este año.



De León supera ahora por cinco victorias a su más cercano seguidor, Jimmy Jiménez (61), quien no montó a ningún ejemplar en la cartelera número 77 del 2023, en la cual hubo seis carreras. Jiménez enfrentó quebrantos de salud. El pool de 6 tuvo un dividendo de RD$1,768.00 con seis ganadores. Con cinco ganadores pagó RD$104.00.



El pool de 5 tuvo un dividendo de RD$1,950.00. El monto apostado al pool de 6 fue de RD$1,466,832.00.

En la primera carrera, se impuso Puro Talento (6), del Establo Fab Five. Llevó la monta del jinete Carlos de León, quien siguió las instrucciones del entrenador José Luis Negrón. Hizo tiempo de 1:19:00 en los 1,300 metros.



En la segunda, dominó Sugar Daddy (3), del Establo San Lázaro. Lo condujo el jinete Luiyi Ortiz, a quien aconsejó el entrenador Demetrio A. Correa. Marcó tiempo de 1:18:1/5 en los 1,300 metros.



En la tercera, la victoria fue para The Queen Gascue (5), del Establo Don Beto Racing. Tuvo sobre el lomo al jinete Carlos de León, quien siguió las pautas del entrenador José Luis Negrón. Registró tiempo de 1:24:3/5 en los 1,300 metros.



En la cuarta, se anotó el triunfo Dra. Gabriela (3), del Establo Travesía. Llevó sus bridas el jinete Carlos de León, quien fue orientado por el entrenador Andry Paulino. Paró las agujas del reloj en 1:20: 4/5 en los 1,300 metros. En la quinta, el triunfo fue para Touch Performance (6), del Establo Moisés. Tuvo en el sillín al jinete Carlos de León, a quien el entrenador Iván Díaz le marcó las pautas a seguir. Corrió los 1,100 metros en tiempo de 1:05:2/5.



En la sexta carrera, el primero en cruzar la meta fue Juan T. (1), del Establo Alexis P. Tuvo sobre la silla al jinete Héctor Hernández. Lo entrena Fernando Ramírez. Registró tiempo de 1:16:00 en los 1,200 metros.