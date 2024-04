El jinete Esmerlin Justo, el entrenador José Luis Negrón y el Establo Fab Five ganaron este sábado dos carreras y resultaron los más ganadores en el cartel #30 del año, en el Hipódromo Quinto Centenario, donde el pool de 6 tuvo un dividendo de RD$1,752.00 por partes, más las partes de cinco.



Con cinco ganadores, el pool de 6 tuvo un dividendo de RD$104.00. El pool de 5 pagó RD$1,540.00. El monto apostado al pool de 6 fue RD$1,533,136.00. La combinación del jinete Justo, el entrenador Negrón y el Establo Fab Five ganó en la segunda carrera, con Puro Talento (1); y en la quinta, con Alticornio (2).



En la primera carrera, se impuso Tropa Delta (8), del Establo San Lázaro. La condujo el jinete Jesús Frías, quien siguió las indicaciones del entrenador Cristian Pimentel. Hizo tiempo de 1:15:2/5 en los 1,200 metros.



En la segunda carrera, dominó Puro Talento (1), del Establo Fab Five. Tuvo en la silla al jinete Esmerlin Justo, quien fue instruido por el entrenador José Luis Negrón. Registró tiempo de 1:04:3/5 en los 1,100 metros.



En la tercera carrera, ganó Santiago V. (1), del Establo Florida. Cargó con el peso del jinete Héctor Hernández. Lo entrena Víctor Meriño. Marcó tiempo de 1:47:4/5 en los 1,700 metros.



En la cuarta carrera, triunfó All Good (6), del Establo Emma Elena. Llevó sus bridas el jinete Omar F. González, a quien trazó el plan de carrera el entrenador Leonel A. Carrero. Hizo crono de 1:13:1/5 en los 1,200 metros.



En la quinta carrera, el primero en llegar a la meta (1,200 metros) fue Alticornio, del Establo Fab Five. Lo guió el jinete Esmerlin Justo, quien siguió las directrices del entrenador José Luis Negrón. Detuvo las agujas del reloj en 1:12:4/5.



En la sexta carrera, la victoria fue para Sharpen Power (2), del Establo Hermanos Lara. Llevó en el sillín al jinete José Báez, a quien orientó el entrenador Richard Aristy. Paró el reloj en 1:13:4/5 en los 1,200 metros.