La doble medallista olímpica derrocha optimismo para su participación en los venideros Juegos de París 2024. Va para la Liga Diamante y Bahamas

A punto de arrancar la temporada más importante de su carrera, Marileidy Paulino derrocha optimismo y la experiencia acumulada en el camino entre Tokio y París es uno de los motivos de la seguridad de la campeona mundial de los 400 metros planos.



La doble medallista de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 es la principal candidata al oro en la versión de París 2024, en su condición de ranqueada número uno de World Athletics.



“Es mucha la diferencia, en el pasado yo era novata, ahora tengo más experiencia de lo que voy a hacer y de cómo debo hacerlo. Me siento muy preparada gracias a Dios y estoy muy bien mental y físicamente”, expresó Marileidy al asistir a la presentación de una bebida hidratante que se une a sus patrocinadores.

Yaseen Pérez, entrenador de Marileidy, fortaleció los argumentos de la nativa de Nizao.



“Los Juegos Olímpicos son la mayor competición y ahí no se improvisa. Ahora no va como una desconocida sino como la atleta a ganar y hemos hecho énfasis en trabajar duro”, manifestó.



Tras participar en los Juegos Militares, la temporada de Marileidy arrancará a nivel internacional con sendas carreras de Liga Diamante en China en los dos próximos sábado. La ciudad de Xiamen albergará la primera prueba el día 20 y el 27 se correrá Shangai.



La gacela dominicana es la campeona de las dos últimas versiones de la final de la Liga Diamante. Una importante parada para Marileidy será el Campeonato Mundial de Carreras de Relevo, clasificatorio para los Juegos Olímpicos París 2024, a celebrarse en Nassau, Bahamas, entre el 4 y el 5 de mayo.



“Vamos a tener una buena actuación en los relevos. Estamos preparados para este gran año que Dios nos ha podido brindar, expresó Marileidy. Pérez agregó que “vamos al mundial tratar de clasificar la máxima cantidad de relevos que se pueda para el país”.



Además de la laureada cuarteta del relevo mixto 4X400, medallista de Tokio 2020 y campeona del Mundial Oregón 2022 con Marileidy presente en ambas faenas, se espera que la estelar corredora esté en el equipo de 4X100 femenino, sin descartar que corra el 4X400 femenino también.



Paulino viajará a China esta semana para las citadas paradas de Liga Diamante, antes de unirse a los equipos de relevo en Bahamas. La base de entrenamiento final de cara a París la hará en Castellón, España.