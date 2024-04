La velocidad de salida será determinante para alcanzar el éxito, entre los seis ejemplares que participarán hoy en la carrera estelar, la quinta, del cartel #28, en el Hipódromo Quinto Centenario.



Los seis cuadrúpedos que se debatirán en la arena del llamado Majestuoso de las Américas, en esa quinta carrera, son: Pistol P (1), de la cuadra Patricia Stable; Zumbadora (2), del Establo San Antonio; Thousand Letters (3), del Establo Marifé; Honorable B. (4), del Establo Moisés; Water Cay (5), del Establo Marifé; y Problema Tuyo (6), único ejemplar nativo (hembra), del Establo Marifé.



Esos seis equinos competirán en la carrera a mil 200 metros; para importados de 3 años y mayores, no reclamables (libres); también para nativos no reclamables, no ganadores. “Será una carrera en la cual se dependerá de la velocidad inicial”, señaló Ángel Luis Mercedes, narrador y comentarista de las transmisiones del programa de televisión Hípica Sensacional, el cual se produce desde el Hipódromo Quinto Centenario.



“Son ejemplares que todos dependen de una buena partida para alcanzar el éxito”, agregó Mercedes, quien señaló a Zumbadora (2), Water Cay (5), Honorable B. (4) y Pistol P (1) como los principales aspirantes a alzarse con la victoria.



Mercedes consideró a Zumbadora (2) como la principal candidata para alcanzar el triunfo y observó que “en su última carrera (a 1,100 metros) no partió bien en un grupo en el cual estaban Water Cay (5) y Honorable B. (4). No obstante, llegó a cuatro cuerpos del primer lugar”.



El favorito del Consenso Hípico es Water Cay (5), el cual llevará la monta del jinete José Francis Rojas, quien seguirá las pautas trazadas por el entrenador Luis Valerón. El Poolpote, el premio a un ganador que haya sido el único en acertar a los 6 caballos ganadores del cartel, tiene un monto acumulado de RD$18,054,077.18.



Esa cifra constituye un récord. Es la primera vez que alcanza un acumulado de por lo menos 18 millones de pesos en la historia de la hípica en el país.