La velocista dominicana conquistó la última carrera de la Liga Diamante, que le valió la suma de 30 mil dólares

Marileidy Paulino ratificó ayer porqué es la número uno del mundo en los 400 metros planos. Así lo confirmó en la última carrera de la Liga Diamante, celebrada en Eugene, Oregón. La nativa de la comunidad de Don Gregorio de Nizao, Baní obtuvo, además de la medalla de oro, se llevó la suma de 30 mil dólares (1,700,100.00 pesos a la tasa cambiaria de 56.67 del Banco Central de la República Dominicana) por conquistar el primer lugar de su disciplina durante la carrera que se efectuó en el Estadio Hayward Field de Eugene.



La vigente campeona del mundo, lo ganó en 2022 cuando cruzó la meta de primera al registrar un tiempo de 49.58 segundos, por delante de Natalia Kaczmarek, de Polonia, que quedó segunda en 50.38, mientras que Lieke Klaver, de Holanda, se conformó con la tercera posición en 50.47.



Su próxima carrera será en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile. Para ese entonces, estará compitiendo en los 200 metros planos y no en los 400 como regularmente lo hace. La nativa de la comunidad de Don Gregorio de Nizao, Baní, fue la campeona del Mundial de Atletismo, que se celebró en Budapest, tras compilar un tiempo de 48.76 segundos. En su camino a su segunda Liga de Diamante, Paulino participó y ganó en primer lugar las competencias de Doha, París, Xiamen y Eugene, mientras finalizó en tercer lugar en la prueba de Silesia.



El cuarto puesto fue para la jamaiquina Candice McLeod, con 50.76 segundos, Sada Williams, de Barbados, quinta (51.07), Victoria Ohuruogu, de Gran Bretaña, sexta (51.15), Lynna Irby-Jackson, de Estados Unidos, séptima (51.60) y Aliyah Abrams, de Guyana, octava (51.97).



Ante las contrincantes Marileidy Paulino salió como clara favorita, no solo por el oro obtenido a finales de agosto en Hungría, sino también por poseer la segunda mejor marca de la actual zafra de 48.76 segundos en Budapest y por su consistencia en cada una de las carreras que ha disputado. En la competencia de Oregón, Marileidy se encontró con rivales de alto calibre. Corrió contra varias amenazas a su hegemonía como su némesis, Natalia Kaczmarek, Sada Williams, Synthia Bolingo y la sigilosa jamaicana Candice McLeod.



Resaltar que la polaca Kaczmarek había encabezado el escalafón con 35 unidades, seguida de la neerlandesa Lieke Klaver con 31 y después de Marileidy, terminaron ubicándose, McLeod con 21 puntos, Shamier Little de Estados Unidos con 20, Sada Williams de Barbados con 18, la también norteña Lynna Irby- Jackson con 14 puntos, mientras que Victoria Ohuruogu de Gran Bretaña cerró con 12 unidades en la posición 8, siendo la última clasificada para la prueba del adiós en Eugene.



Ogando llegó cuarto



En los 200 metros planos, Alexander Ogando concluyó cuarto en las finales de esa disciplina. Ogando registró un tiempo de 20.08 segundos, superado por Andre de Grasse, de Canadá, quien se llevó la medalla de oro al compilar un tiempo de 19.76 segundos, seguido de los norteamericanos Kenneth Bednarek (19.95) y Erriyon Knighton (19.97), respectivamente.



Completaron la llegada, Kyree King, de Estados Unidos, con un tiempo de 20.16 segundos; Aaron Brown, de Canadá, con 20.23, y Joseph Fahnbulleh, de Liberia, con 20.38.