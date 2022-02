Oficial: Tom Brady se marcha del fútbol americano

Tom Brady anunció ayer su retiro. Luego de varios días de rumores sobre el futuro del siete veces campeón del Super Bowl, seis con New England Patriots y uno más Tampa Bay Buccaneers, finalmente el mariscal de campo de 44 años de edad ha decidido terminar su carrera en los emparrillados.

La historia de Brady comenzó en el 2000 y su último recuerdo en la cancha se escribió el pasado domingo 23 de enero, día en el que Tampa Bay Buccaneers perdió la ronda divisional 27-30 ante Los Angeles Rams.

“Siempre he creído que el deporte del fútbol es una propuesta ‘todo incluido’, si no existe un compromiso 100% competitivo, no tendrás éxito, y el éxito es lo que tanto me gusta de nuestro juego”, dijo Brady en su comunicado. “Hay un desafío físico, mental y emocional CADA día que me ha permitido maximizar mi máximo potencial. Y he hecho todo lo posible estos últimos 22 años. No hay atajos al éxito en el campo o en la vida”, agregó.

“Esto es difícil de escribir para mí, pero aquí va: ya no voy a hacer ese compromiso competitivo. Me ha encantado mi carrera en la NFL, y ahora es el momento de centrar mi tiempo y energía en otras cosas que requieren mi atención”, continuó diciendo el documento en el que confirma que se despide del juego.

ESPN, citando fuentes, reportó el sábado que Brady se retiraría de la NFL. Las fuentes dijeron a ESPN que Brady sabía que el Juego de la ronda divisional de la Conferencia Nacional (NFC) ante el equipo de los Rams probablemente sería su último, y que había pasado tiempo después del partido preparándose para un anuncio.

ESPN también reportó que se desconocía cuándo Brady formalizaría sus planes de retiro, pero no lo haría para opacar los partidos de actual postemporada de la NFL, incluyendo el siempre esperado Super Bowl.

Ahora, ha sido el propio Tom Brady quien dio a conocer su retiro, de modo oficial.