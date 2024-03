El Comité Permanente del Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano celebró, con un encuentro armonioso, la elección del ministro de Deportes, Francisco Camacho, al Salón de la Fama del Taekwondo Mundial, en un acto a celebrarse en agosto próximo en Alemania.



Camacho agradeció el gesto de los directivos del Pabellón, encabezados por su presidente, Dionisio Guzmán. “Que me hayan escogido, entiendo que no fue a Francisco Camacho, sino a esos que están ahí. Se escogió al taekwondo de la República Dominicana”, dijo Camacho. “Y sé que como a mí me escogieron vendrán muchos, muchísimos, porque en el taekwondo tenemos muchísimas estrellas”.



Reconoció en su padre, Francisco Javier Camacho, uno de sus grandes soportes para avanzar en este deporte. También mencionó a sus maestros Adalberto Escoto, ausente por razones personales, y a los maestros, los hermanos Norberto Puello y Sócrates Puello.



Sobre su padre, dijo que fue un colaborador no solo de él y de su hermano Miguel Camacho, actual presidente de la Federación Dominicana de Taekwondo, sino de otros niños que practicaban ese deporte.

“Mi padre nos apoyó a nosotros desde que éramos cinturones blancos, niños, y siempre nos acompañó cuando salimos a representar el país”, señaló Camacho. “Pero también nos exigía que estudiáramos y cuando había compañeros que no podían, porque no tenían los recursos para hacer esos viajes, mi papá se los aportaba”, agregó.



“Ese es -su padre- lo que se llama un propulsor deportivo: ayudar al que no tiene para que desarrolle una carrera deportiva. Ese se quitaba la comida de la boca para ayudar a un atleta. Pagaba estudios, pagaba viajes y hacía lo indecible, porque él decía que nosotros teníamos eso garantizado, pero otros no” y, notablemente compungido, subrayó: “Y por eso sé que él está arriba y lo está viendo”.