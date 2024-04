Los experimentados atletas de taekwondo Bernardo Pie y Katherine Rodríguez coincidieron en afirmar que se encuentran en inmejorables condiciones para luchar por un boleto a los Juegos Olímpicos de París 2024 durante el Campeonato Panamericano de esa disciplina, a celebrarse del 9 al 11 de este mes en el Palacio de Voleibol del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.



Pie y Rodríguez destacaron que la preparación que han cumplido en Europa les ha servido de mucho, pues se enfrentaron durante más de 30 días a peleadores de nivel mundial en naciones como España, Francia y Bélgica.



“Estoy confiado, me he preparado para esta cita mundial y tengo la firme esperanza de traer otra medalla olímpica al país”, aseguró Pie, al referirse a que logrará su clasificación a los Juegos Olímpicos y que una vez allá brindará una tercera medalla del taekwondo al país.



“No hay lugar a dudas, han sido 36 días fuera del país, en los cuales tuve que dejar a mi familia, los estudios en la universidad, pero considero que vale el esfuerzo por la nación que me ha dado todo lo que soy como atleta”, manifestó Pie, quien desea agregar una presea olímpica a su palmarés como figura de primer orden en el taekwondo dominicano.



De su lado, Katherine Rodríguez destacó que el entrenamiento que realizó la selección nacional en Europa fue “largo, pero excelente” y que una vez en el país han continuado con su preparación y dijo sentirse “positiva y en buena vibra” para lograr su clasificación en el Campeonato Panamericano.



“El año pasado fue muy cargado para nosotros, tuvimos Juegos Centroamericanos, Juegos Panamericanos, más los campamentos (…). Ahora vamos a competir con la crema y nata de cada país de América. Trabajamos duro para esto y tenemos la confianza en que lograremos nuestra clasificación a los Juegos Olímpicos”, agregó Rodríguez, quien ha competido en las citas de Río de Janeiro 2016 y Tokio 2020.