Madelyn habla con elCaribe de los momentos difíciles que ha tenido en su vida, como el deceso de sus padres y su abuelo

Con apenas 23 años, Madelyn Rodríguez ha sabido lidiar con varios golpes que el destino le ha presentado. Desde la pérdida de su madre cuando apenas tenía nueve meses de haber nacido, 16 años después la de su padre (Juan Andrés Rodríguez Peña) el 30 de septiembre de 2016, luego (14 días después) el deceso de su abuelo y más tarde un accidente que su esposo tuvo y que la llevó a apartarse del taekwondo por un buen tiempo.



“Dios es el que me mueve. Dios es el que me sostiene y Dios es el que me ha dado esta mentalidad, a pesar de todo esto que me ha sucedido”, señala Rodríguez a elCaribe, mientras fija su mirada en el combate de su esposo Saúl Taveras en el recién finalizado Dominican Open de Taekwondo este fin de semana. “Ante todo estos percances soy una persona fuerte, valiente y trabajadora”, agregó. Reponerse a todas estas adversidades no fue tan fácil para Madelyn, en especial de la muerte de su padre, quien, a su juicio, lo era todo para ella.



“Fue muy duro para mí la muerte de mi padre. Recuerdo que eran las tres o cuatro de la tarde cuando lo estaba enterrando y de una vez trasladarme desde Santiago hasta la Capital, porque en la madrugada tenía que viajar a Canadá para participar en un mundial juvenil. Yo estaba ida ese día. Aún recibía el respaldo de mis entrenadores, ellos me dejaban tranquila. Fue muy fuerte ese momento”, relata la nativa del Ensanche Bermúdez de la ciudad de los “30 Caballeros”.



Recuerda, que en el terreno de competencia, a pesar de enfrentarse a su oponente en Canadá, no estaba preparada mentalmente, ya que por su mente solo pasaba el recuerdo de su padre.



“En ese momento no estaba en mis cinco sentidos a pesar de que me pesé, entré al combate, pero al momento de iniciar la pelea, me quedé parada. No hacía nada. No reaccionaba, incluso mi oponente hasta un poco asustada estaba por la forma en que comportaba”, sostiene Rodríguez. Meses después de haber sufrido esos embates que la vida les tiene guardados a todo ser humano, el rostro le cambia con el recibimiento de la noticia de que estaba embarazada de una niña, que hoy en día tiene siete años.



“Todo eso que me sucedió fue muy fuerte para mí. Pero la llegada de mi hija lo cambió todo. Fue esa luz que llegó en el momento más indicado. Yo me encontraba perdida porque hasta ese momento solo me quedaba mi abuela paterna. Mi papá era mi todo”, sostiene la taekwondista ganadora de la medalla de oro por equipo femenino en los Juegos Panamericanos de Chile 2023 junto a Katherine Rodríguez y Mayerlin Mejía.



Accidente de su pareja



Saúl Taveras (-58 kilogramos) es su inseparable pareja. Tienen como afinidad que aman el deporte que los mantiene unidos y del que ya tienen una hija de siete años que ya comienza a dar sus pininos en el taekwondo.



Pero la vida le dio otra mala sorpresa. Un accidente que tuvo Taveras, situación que la llevó a alejarse de toda actividad deportiva para atenderlo.



“En octubre de 2021 mi pareja sufrió un accidente. Eso me llevó a tener que retirarme por espacio de cuatro meses para estar con él. Aquí (en la Capital) no tenemos ni siquiera un tío para que nos cuide la niña. Siempre he creído en Dios y quien me dio la fuerza para seguir hacia adelante. Mi esposo luego pudo recuperarse y volver al taekwondo”, dijo Madelyn.