Los ejemplares Taquillero y El Exterminador D. hicieron valer su condición de principales favoritos del cartel #22 del año, y ganaron cómodamente en el Hipódromo Quinto Centenario, donde el pool de 6 pagó RD$5,576.00.



Con cinco ganadores, el pool de 6 tuvo un dividendo de RD$172.00. El pool de 5 pagó RD$7,260.00. El monto apostado al pool de 6 fue RD$1,893,200.00



Taquillero (1) se impuso con facilidad en la primera carrera, la cual no fue válida para el pool de 6. Lo mismo hizo El Exterminador D. (4), en la sexta carrera, la quinta válida para el pool de 6. Los dos veloces equinos fueron considerados por el Consenso Hípico como los de mayores posibilidades de llevarse la victoria en sus respectivas carreras, con un amplio favoritismo por ellos, de parte de los expertos.



En la primera carrera, no válida para el pool de 6, se impuso Taquillero (1), del Establo Travesía. Llevó la monta de José Francis Rojas. Lo entrena Andry Paulino.



En la segunda, primera válida para el pool de 6, dominó Cañobanda (4), del Establo Don Manríquez. Cargó con el peso del jinete Alexander Fernández, a quien trazó pautas el entrenador Cristian Sánchez. En la tercera, ganó By Me Now Wells (3), del Establo Hermanos Lara. Llevó sus bridas el jinete William Luis, a quien instruyó el entrenador Richard Aristy.



En la cuarta, dominó Joas (6), de la cuadra Hilary Stable. Tuvo sobre la silla a Edwin Frías, quien siguió el plan trazado por el entrenador Leonardo Almengot. En la quinta, la victoria fue para All Good (2), del Establo Emma Elena. Lo montó Omar F. González, a quien impartió instrucciones el entrenador Leonel A. Carrero. En la sexta, triunfó El Exterminador D. (4), del Establo San Antonio. Fue conducido por el jinete Carlos de León, a quien indicó el plan de carrera el entrenador Juan Jiménez. En la séptima, la primera en llegar a la meta (1,300 metros) fue Veralu (6), la cual corrió descartada para el Establo Latin Revenge. Llevó sobre el lomo al jinete Jonathan Saldaña, a quien hizo indicaciones el entrenador Juan E. Ozuna.