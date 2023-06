Email it

Los Reales de La Vega se impusieron con comodidad 95-87 ante los Cañeros del Este en partido correspondiente a la Súper Liga LNB celebrado en el Multiuso Leo Tavárez de Higüey.



Con el triunfo, los Reales escalaron a la primera posición con récord de 8-2 y mejoraron a 4-1 en partidos disputados en la ruta, al tiempo que barrieron la serie particular a los Cañeros. El primer partido quedó 102-92 a favor de los visitantes y fue celebrado el viernes 12 de este mes.



Además, el equipo vegano terminó con el invicto de 5-0 en casa de los Cañeros, que tienen marca de 6-4, y que no contaron con los servicios del refuerzo Jeff Allen. Gelvis Solano encabezó la ofensiva de los Reales, con 18 puntos y siete asistencias, seguido por Raphiael Putney, con 17 tantos y nueve rebotes; Víctor Martínez anotó 14 con siete asistencias; Adonis Núñez aportó 14 unidades, y Miguel Simón terminó con 11 y 13 rebotes. Por los Cañeros, Bryan Martínez tuvo 19 puntos con 13 rebotes y el debutante Will Davis anotó 12 tantos.