Shohei Ohtani anuncia que contrajo matrimonio: conoce a su esposa

La estrella del béisbol de los Dodgers de Los Angeles, Shohei Ohtani, reveló a sus seguidores de su cuenta personal de Instagram, la sorpresa de que está casado.

Ohtani escribió el jueves en Instagram en el idioma japonés que cuando se acerca la temporada regular, es cuando se ve en la necesidad de hacer de manera pública el anuncio.

«La temporada se acerca. Pero me gustaría anunciarles a todos que me he casado» dijo Ohtani, quien agregó que su esposa es una «mujer japonesa» sin identificarla. Dijo que revelaría más en una entrevista; presumiblemente en el lugar de entrenamiento de primavera de los Dodgers de Los Ángeles.

Shohei Ohtani, de 29 años, es la mayor celebridad de Japón y siempre ha habido curiosidad en torno a su vida personal, que siempre ha mantenido en secreto. Su enfoque y su imagen siempre han estado 100% centrados en el béisbol, libres de escándalos o noticias sensacionalistas.

Ohtani pasó de los Angelinos hasta Los Angeles Dodgers en diciembre con un contrato récord por valor de 700 millones de dólares durante 10 años.

«Comencé un nuevo capítulo en mi carrera con los Dodgers, pero también comencé una nueva vida con alguien de mi país natal, Japón, que es muy especial para mí», escribió dijo Ohtani.

Cabe destacar que el japonés también le ha solicitado de manera pública a los medios que se abstengan de “realizar entrevistas no autorizadas”.