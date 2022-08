La discusión sobre la suspensión a Fernando Tatis Jr continúa. Mientas deportistas, directivos y fanáticos del beisbol siguen debatiendo la pertinencia de la sanción por 80 juegos al slugger dominicano, su padre reveló el motivo por el cual dio positivo.

Héctor Gómez, insider de la MLB, tuvo la exclusiva de las declaraciones del padre de Tatis Jr. que explicaron por qué la estrella de San Diego Padres dio positivo a una sustancia prohibida por las Grandes Ligas. ¡Todo habría sido por un corte de pelo!

“Lo que lo involucra (a Tatis Jr.) es un esteroide que contiene un spray que se llama trofobol… Le salió un hongo por un corte de pelo. Su error fue no leer lo que contiene, que es lo que al parecer le hace culpable de algo totalmente desconocido. Fue un error que se pudo manejar de otra manera, destrozar la imagen de un jugador por una cosa tan pequeña, por una situación como esta» manifestó el padre de Tatis Jr.

«Es una catástrofe no solo para Tatis Jr, sino para todo el béisbol. Hay millones de aficionados que dejarán de ver béisbol. Todo esto ha sucedido por algo que no vale la pena este tema. Esto es algo para la piel, eso es algo que no mejora el rendimiento y no tiene testosterona. No tiene nada que te ayude a mejorar en el juego”, le dijo el padre de Fernando Tatis Jr. a Héctor Gómez.

Fernando Tatis Sr. says his son's positive PED test came from something in a spray he used to treat a "fungus due to a haircut" @BRWalkoff



