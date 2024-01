Yankees sacan del roster al dominicano Óscar González

Los Yankees de Nueva York enviaron para asignación al jardinero y bateador designado Óscar González, al que firmaron con un contrato de Liga Menor después de la pasada Serie Mundial de la MLB.

El equipo necesitaba despejar un lugar en la lista de 40 hombres para la incorporación de Marcus Stroman, quien firmó por dos años y finalmente el trato se hizo oficial.

En el momento que los Yankees reclamaron a Óscar González, este estaba en un proceso de waivers, al que debe volver. Principalmente, debido a que no tenía opciones de ir nuevamente a Ligas Menores.

To make room on the 40-man roster, the Yankees designated OF Oscar Gonzalez for assignment.