«aclimatar» no es lo mismo que «climatizar»

Aclimatar no es sinónimo de climatizar, por lo que estos verbos no pueden usarse indistintamente. Por la misma razón, no son intercambiables los sustantivos derivados aclimatación y clima tización.

Pese a ello, se encuentra con frecuencia en los medios de comunicación el uso de aclimatar en lugar de climatizar, o de aclimatación en lugar de climatización, como en los siguientes ejemplos: «Se respetan los estándares de restauración, conservación y depósito bien aclimatado», «El espacio será holgado y bien aclimatado para que el trabajo se realice en un ambiente adecuado», «En el contexto de la remodelación de tal oficina, se identificó sobrevaluación en la compra de equipos de aclimatación» o «En los próximos días se llamará a una licitación para adquirir un moderno sistema de aire acondicionado para que no sea necesario el arrendamiento de sistemas de aclimatación particulares para el uso del Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto». El Diccionario de la lengua española define aclimatar como ‘hacer que se acostumbre un ser vivo a climas y condiciones diferentes de los que le eran habituales’, y aclimatación como ‘la acción y el efecto de aclimatar’; climatizar, en cambio, se define como ‘dar a un espacio cerrado las condiciones de temperatura, humedad del aire y a veces también de presión, necesarias para la salud o comodidad de quienes lo ocupan’, y climatización como ‘la acción y el efecto de climatizar’. De manera que, en los ejemplos anteriores, lo apropiado habría sido escribir «Se respetan los estándares de restauración, conservación y depósito bien climatizado», «El espacio será holgado y bien climatizado para que el trabajo se realice en un ambiente adecuado», «En el contexto de la remodelación de tal oficina, se identificó sobrevaluación en la compra de equipos de climatización» y «En los próximos días se llamará a una licitación para adquirir un moderno sistema de aire acondicionado para que no sea necesario el arrendamiento de sistemas de climatización particulares para el uso del Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto».