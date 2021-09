El excandidato presidencial Ismael Reyes afirmó que las próximas semanas el pueblo dominicano continuará recibiendo duros golpes en sus bolsillo enfatizando que ahora se agrega el reajuste de la tarifa eléctrica que entrará en vigencia en octubre, tal como lo establece la resolución 075-2021-TF de la Superintendencia de Electricidad (SIE).

Reyes manifestó que "si es cierto que hay un contexto económico e inflacionario internacional que afecta al país, es igual de cierto que los dominicanos elegieron un gobierno para que enfrente esta crisis no para que transfiera el impacto de esta a los ciudadanos con más aumentos".

En ese sentido, citó el incremento en los productos de la canasta básica, en los combustibles y la energía eléctrica, con los cuales a su juicio "el Gobierno someterá al pueblo a días difíciles con la comida y la energía cara".

Propuso que "el Gobierno debe sentarse con los sectores productivos, representantes sociales y ser transparente con la situación actual del sistema eléctrico para buscar una solución que elimine cualquier carga económica adicional para los hogares donicanos".

"El ministro de energía y minas no puede despacharse diciendo que el aumento no es cosa del Gobierno, sino de la Superintendencia de Electricidad, como si este fuera un órgano de suprapoder y el Presidente de la República fuese un indolente, que no es el caso", explicó.

"Estamos hablando de castigar con un aumento que afectará a más del 50% de la población que consume baja tensión, dentro de las cuales, además de familias de bajos ingresos, hay emprendedores que sobrevivieron a la crisis del Covid y ahora esta les amenaza", apuntó.

Reyes propone que el "intento de diálogo" sea reorientado hacia discutir soluciones a los problemas que ha citado, "que son los que urgen y preocupan a la población y dejar en un segundo momento otras discusiones que son más políticas y no reivindicaciones sociales".