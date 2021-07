Santiago - La Alcaldía de Santiago rindió este miércoles un reconocimiento a la destacada comunicadora Socorro Castellanos, dejando su rostro plasmado en la amplia galería de “Murales de Ciudad”.

Esto por su larga trayectoria de más de 50 años, con una impronta positiva en los medios de comunicación del país.

La doctora Yanilsa Cruz, coordinadora del programa cultural que desarrolla la Alcaldía, al develar el mural ubicado en la calle Jácuba, esquina Salvador Cucurullo, afirmó que agradece a Dios, por iluminar al alcalde Abel Martínez, para que pueda impulsar la cultura de una ciudad que estuvo ante décadas, arrabalizada y descuidada, donde no había un sentido de identidad cultural y que, a través del muralismo, hoy lo están impulsando.

Por su parte, Socorro Castellanos, quien estuvo acompañada de su hijo Willy Pumarol y otros familiares, expresó que estar en Santiago para ella es el rompimiento de lo que dicen, de que nadie en su pueblo es rey, afirmando que hoy están rompiendo con ese dicho, agradeciendo al ayuntamiento y a todo el equipo que trabajó para que este mural fuera develado hoy.

“Siempre cuando yo era muy joven que empecé a trabajar en los medios, en la televisión específicamente decían que yo era santiaguera, esa fue como una bandera, como un estandarte que yo anduve por la vida para justificar por qué yo hablaba bien y mucha gente me decía, porqué tú habla tan bien, y yo les decía me enseñaron, me educaron hablar así y creían que yo era de otro país, que no podía ser de aquí porque no hablaba con la i”, explicó Socorro Castellanos.

La artista Anilcia de Luna, creadora de la obra de arte, dijo que para ella es un honor plasmar cada mural, agradeciendo a la gran familia de la Alcaldía de Santiago que dirige el alcalde Abel Martínez, que le ha dado la oportunidad a los artistas de poder ser parte de este cambio a nivel cultural.

El doctor Albery Bueno, director de Planificación del ayuntamiento, en nombre del alcalde Abel Martínez, manifestó que se sienten muy contentos de hacer entrega de un reconocimiento muy merecido a Socorro Castellanos, por romper racords y barreras en la comunicación y la producción de televisión en la República Dominicana, y que ha podido en su trayectoria, conjugar diferentes roles de comunicadora, madre, esposa y diplomática, que hoy la hacen ser muy merecedora de esta distinción.

Socorro Castellanos, recibió una réplica de la obra de arte en su honor y para su sorpresa, se le celebró su cumpleaños, ya que nació un 21 de julio en esta ciudad de Santiago, los músicos de la Banda Municipal, le cantaron cumpleaños feliz y se le entregó un bizcocho.

La destacada profesional de la comunicación, fue sorprendida por los servidores de la Alcaldía de Santiago y pidió nuevamente el micrófono para expresar un agradecimiento adicional y cerró con la frase que popularizara don Fidencio Garris,” Santiago es Santiago”.

Socorro Castellanos, aparte de su legendario programa, “Buenas Tardes a la Orden” también nos dio todo su talento, en Punto Final, junto a Freddy Beras Goico y otras grandes figuras de la nuestra televisión, además tuvo una etapa brillante en El Show del Mediodía, tanto como productora, como conductora, y en todas sus incursiones en la pantalla chica ha trascendido con resonante éxito.

Se puede decir sin temor a equivocarnos, que Socorro Castellanos, es “La mujer, en la Televisión Dominicana”.