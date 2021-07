Alexis Medina recusa juez conoce revisión de su medida coerción

La audiencia para determinar si se mantiene o no la prisión preventiva contra Alexis Medina, principal imputado en el caso Pulpo, no se pudo conocer este miércoles, como estaba previsto, pues los abogados del imputado recusaron al juez.

El magistrado Amarui Martínez, del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, tenía previsto revisar la medida de coerción de Medina, sin embargo en audiencia la defensa lo recusó para que no conozca el caso alegando que se apartó de la objetividad y la norma constitucional. Quieren que se designe otro juez.

En principio, los juristas habían solicitado el aplazamiento de la audiencia ya que, dijeron, el Ministerio Público no les entregó las pruebas que tienen en contra de Medina, las cuales les solicitaron para preparar sus alegatos y necesitan tiempo para que se las hagan llegar. El juez Martínez no acogió esta petición y ordenó la continuación de la vista, por lo que los togados procedieron a recusarlo.

“El juez rechazó ese pedimento con argumentos totalmente contrarios a la interpretación favorable que debe hacer en favor del derecho de defensa del imputado, ante esa situación presentamos un recurso de oposición y sin dejarnos terminar el juez dijo que habíamos sido irrespetuosos con él, que habíamos utilizados epítetos, que no eran propios de la defensa”, explicó el jurista Carlos Salcedo.

“Sin embargo, todo el que estaba ahí, las grabaciones están, lo único que hicimos fue alegar… para que revocara esa decisión por motivos constitucionales y de protección de derechos fundamentales, ahí dio ocasión a una recusación porque manifestó, incluso, oralmente que era criterio subjetivo y el juez está sujeto a la norma constitucional y a la norma objetivas”, agregó.

Por el mismo tema de la entrega de evidencias, fue que en junio se reenvió la audiencia para hoy.

Aplazamineto de audiencia

El juez Martínez fijó la audiencia para el 19 de agosto a los fines de que la Corte Apelación del Distrito Nacional decide si continúa con el caso o por el contrario se apodera a otro juez.

Sobre la recusación, Yeni Berenice Reynoso, directora de Percusión del Ministerio Público, aseguró que la defensa no tiene razón, pues indicó que les entregaron más de tres mil documentos y que, además, le faltaron al respecto al juez.

“Pero jurídicamente es improcedente que la defensa vuelva a pedir más plazo, no es cierto que el Ministerio Público no le ha entregado, le ha entregado más de tres mil documentos que han solicitado, si ellos no lo han revisado no es la responsabilidad del Ministerio Público”, dijo.

La procurada adjunta calificó la situación como “penosa y lamentable”, al considerar que cada vez que la defensa se queda sin argumentos, “ante todas las pruebas y argumentaciones del Ministerio Público” recusa al juez.

“Decimos que lo lamentamos, aunque la recusación es el ejercicio de un derecho, porque así no se fortalece el sistema de justicia, a este juez se le dijo en poco tiempo 11 conceptos injuriosos y eso en derecho no debería ser admitido o válido, más cuando hay personas que están formadas jurídicamente”, manifestó Reynoso.

El imputado Alexis Medina cumple prisión preventiva en Najayo y las tres veces que ha pedido que le varíen la medida de coerción, se le ha rechazado.

La primera ocasión fue en enero, cuando apeló la decisión de un tribunal de imponerle prisión tras ser sometido a la justicia como cabecilla de una red que defraudó al Estado por más de 4 mil millones de pesos.

En marzo, se le revisó la medida por primera vez y en aquella ocasión el juez Amaruys Martínez decidió que Medina continúe preso en Najayo.

No conforme con esto, apeló a este fallo y en mayo la Corte de Apelación del Distrito Nacional se lo rechazó.

Por lo que cuando se puede conocer la audiencia, será la tercera vez que solicite ante un tribunal que le quiten la prisión preventiva.