Santo Domingo.- El presidente de la Asociación Nacional de Empresas e Industrias de Herrera (ANEIH) pidió al gobierno prestar más atención a la microeconomía para que toda la población pueda sentir el crecimiento que está experimentando el Producto Interno Bruto.

Noel Bienvenido Ureña Ceballos dijo que indudablemente son buenas las noticias a nivel macroeconómico, y al gremio empresarial que dirige le satisface que los números sean tan favorables en ese sentido, y alabó que, a pesar de la pandemia, el país se haya reincorporado al sistema económico diario, con la reactivación del sector productivo.

Ureña Ceballos destacó que el sector industrial ha dado muestra de que está en un franco crecimiento que oscila entre un 12 a un 14 por ciento en lo que va de año, y esas son cifras alentadoras.

Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D´GENDA que cada domingo se difunde por Telesistema Canal 11 y TV Quisqueya para Estados Unidos, el dirigente empresarial aclaró, sin embargo, que a nivel de la microeconomía se debe procurar que se reactive de manera más eficiente, sobre todo cuando se trata de la pequeña y mediana empresa.

Agregó que las pequeñas empresas necesitan dinamismo, ayudas técnicas, facilidades para capital de trabajo, porque muchas de ellas, fruto de la pandemia, están en malas condiciones económicas.

“Porque a veces cuando tú le pregunta al ciudadano común y corriente que si estamos creciendo en términos económicos como país, te va a decir, bueno hay un crecimiento, pero yo no lo estoy mirando, y realmente no es que no está el crecimiento, está, lo que pasa es que no ha llegado hacia sus bolsillos, o no se ha sentido el impacto donde él se desempeña, donde él se mueve, y eso es lo que tenemos que promover, que vaya de la mano, y para eso se necesita que el gobierno busque algún tipo de incentivo, para que las pequeñas empresas sigan el proceso lógico que tiene un negocio”, explicó.

El presidente de la ANEIH sostuvo que ese proceso lógico consiste en comenzar pequeño, organizarse de una manera que vaya creciendo y se convierta en una gran empresa en el futuro, pero hay que crear las bases ahora para lograr eso.

“Necesitamos más dinamismo, porque normalmente a nivel macroeconómico cuando se producen riquezas, que es muy importante e interesante, la mayoría de esas riquezas se van al ahorro o a la repatriación de capitales”, aclaró Noel Ureña.

Sostuvo que cuando se dinamiza la microeconomía, eso se reinvierte en los mismos sectores que impacta, eso significa que una pequeña empresa que está en un sector populoso, cuando realiza sus pagos esos recursos van al colmado, al supermercado, farmacia, plomero, electricista, etc.

“Y se comparte de una manera muy rápida y muy ágil, que hace posible que se vea el dinamismo y que la gente diga, óyeme estamos creciendo, estamos cambiando, yo estoy mirando los resultados”, detalló.

En otro orden el presidente de los empresarios de Herrera pidió a las autoridades del Ministerio de Educación pagar la deuda que tiene pendiente con los suplidores del desayuno escolar, entre quienes hay muchos afiliados a la entidad que preside.

Dijo que esos, y otros suplidores del Estado urgen que el gobierno, a través del organismo correspondiente, se ponga al día con dicha deuda para evitar que se vayan a la quiebra, porque muchos de ellos han invertido todo su capital de trabajo, y por lo tanto necesitan dinero para seguir operando sus negocios.

A la Asociación Nacional de Empresas e Industrias de Herrera le preocupa los niveles de inflación que se registran en el país, según su presidente Noel Bienvenido Ureña Ceballos.

“Nosotros sabemos que los niveles de inflación que se han registrado en el país, y que se siguen produciendo, es una preocupación para nosotros, y hay que ir tomando las medidas para compensar y bajar esos niveles de inflación”, reiteró el dirigente Empresarial.

Ureña aclaró que esa inflación tiene elementos que pueden ser controlados, pero hay otros factores que son variables exógenas como las materias primas importadas, los fletes, la cadena de abastecimiento, y el incremento de la demanda en los mercados internacionales.

Insistió en que se debe tomar las medidas que se puedan implementar en el plano local para tratar de controlar esa inflación, porque de lo contrario pudiera llegar a niveles que haría muchos daños al país.

En tal sentido pidió al gobierno aplicar compensaciones, principalmente asistiendo a sectores que su Producción va dirigida al consumo nacional.

“Por ejemplo, producimos arroz, pero para ese cultivo se necesita insumos importados, y por lo tanto debe haber una política en la cual esos insumos tengan algún tipo de compensación por parte del gobierno, para que sus precios no impacten de manera negativa en toda la población”, agregó.

Sostuvo que igual sucede con el pollo, que para su producción tiene un alto componente importado, y lo mismo pasa con la carne de cerdo, razón por la cual las autoridades deben acudir en ayudas de esos productores, para que el impacto no sea tan directo en los sectores menos pudientes.

En otro orden, Noel Ureña dijo que los empresarios de Herrera confían en las declaraciones ofrecidas por el gobernador del Banco Central Héctor Valdez Albizu de que el aumento de la tasa de política monetaria adoptado recientemente no impactará los tipos de interés en los bancos comerciales.

Aseguró que un aumento de las tasas de interés impactará negativamente en los sectores productivos y elevará aún más los niveles de inflación que en la actualidad afecta al país.