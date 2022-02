Artistas rechazan ir a festival en La Habana por represión y niños presos

Los artistas españoles Alex Ubago y el dúo Andy y Lucas, han realizado declaraciones a través de las redes sociales, retirando su participación en un festival musical que está proyectado para realizarse en Cuba en abril próximo.

El evento, denominado San Remo Music Awards Cuba, es organizado por la esposa del presidente cubano Miguel Díaz-Canel, y ha obtenido un importante rechazo desde las redes sociales, debido a la situación de represión hacia los manifestantes del 11 de Julio del 2021, por las cuales han sido hecho prisioneros unos 790 personas y más de cincuenta menores de edad, a los cuales se les piden penas de entre 15 y 30 años por el delito de sedición.

Lucas González habló en nombre de el dúo desde las redes y expresó "Andy y Lucas no apoya a ningún régimen dictatorial, ni a gente que mete niños presos, ni (somete a) un pueblo que pasa hambre. Nosotros no vamos a ir para poner parches. No estamos a favor de dictaduras ni de regímenes militares que tienen al pueblo ahogado".

Entre otras cosas, dijo: "Nosotros somos españoles, pero hay que tener empatía por los pueblos que están sufriendo. Si algún día, por circunstancias, cambia el régimen, pues ojalá que hagamos un concierto multitudinario como estamos acostumbrados, en La Habana, y hagamos una fiesta a la libertad. Un beso, mucho ánimo y esperanza a todos los cubanos y cubanas".

Alex Ubago, por su parte, se desmarcó de la invitación del festival exponiendo desde su cuenta de Twitter: "Quiero comunicar mi decisión de no viajar a Cuba para mi actuación en abril de este año".

"A pesar de mis fans en la Isla y de la ilusión que me hacía estar allí por primera vez, tras tener toda la información sobre la organización del evento y dada la situación que está viviendo el país, creo que no debo ir. Gracias por la comprensión", abundó. Mientras en otro video explicó que siempre pensaron que estaban siendo contratados por un promotor para un evento no organizado por el gobierno.

"En el momento en que hemos sabido que en realidad estábamos siendo contratados por el régimen, hemos decidido no acudir".

Y continuó: "Esto no tiene que ver con presiones mediáticas (...) es una cuestión quizás de desinformación y que cuando hemos tenido toda la información hemos decidido no aceptar la propuesta por una cuestión puramente ética".

"Yo jamás apoyaré a una dictadura. Siempre estaré a favor de la libertad", sentenció el cantautor español que iba a ser uno de los platos fuerte del evento.

La pasada semana el activista cubano Alberto Ortega Fonseca -hermano del preso político Roberto Pérez Fonseca, quien fuera condenado a 10 años de prisión por romper una fotografía de Fidel Castro en las manifestaciones- había convocado a boicotear a Alex Ubago alegando que el artista ayudaría "a limpiarle el rostro a la dictadura cubana que viola los derechos humanos y tiene más de 600 presos políticos".

Mientras tanto, la prensa oficialista cubana, a través del periódico Granma, calificó de "terrorismo cultural" a quienes promueven el boicot al evento musical que se realizará del 5 al 10 de abril próximos.

Además de Alex Ubago y el duo Andy y Lucas, quienes ya no estarán, están anunciados conciertos del español Carlos Torres, los italianos Tony Espósito, Ricardo Cocciante, Michele Pecora, la banda novel Carboidrati y la joven cantante Denise Faro, ganadora del concurso televisivo "Factor X" de Ucrania.

La agencia Prensa Latina agrega a estos al mexicano Kalimba y los cubanos Alain Pérez, David Blanco, Buena Fe, Ernesto Blanco, Jorgito Karamba, Waldo Mendoza, Adrián Berazaín, Raúl Paz y la cantante de hip hop Telmary Díaz.