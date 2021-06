Aseguran no hay causas que justifiquen arresto de Adán Cáceres; dicen es “un disparate”

Santo Domingo.- Los abogados de Adán Cáceres, uno de los imputados en el caso Coral, aseguraron este martes que no hay causas que justifiquen el arresto de su defendido y alegaron que el Ministerio Público cometió un “disparate”.

Cristian Martínez y Romer Jiménez calificaron la detención del mayor general como un acto abusivo e indicaron que el entramado entre el Ministerio Público y la jueza fue algo evidente.

“La jueza debió inhibirse porque ya conocía el caso (…) Todo lo que tenga que ver con la medida de coerción está relacionado con la garantía del proceso, hay que guardar el proceso y hay que hacer se lleve para bien”, expresaron en una entrevista realizada en el programa Despierta con CDN.

Sobre la condición de Cáceres, dijeron que su situación es difícil de describir porque se están usando excesos innecesarios y pocos inteligentes. “No le permiten siquiera caminar más allá de los metros cuadrados y solo por una hora”.

Informaron que el imputado está en máxima seguridad pero que las autoridades olvidaron todos los reglamentos nacionales e internacionales que tienen que ver con las personas privadas de libertad.

“A propósito de eso último, lo que está haciendo el Estado es que a Cáceres le han montado una persona aparentemente militar y abogada para que le diga que lo que están haciendo sus abogados está mal”, revelaron.

Los juristas dijeron que su cliente no tiene privacidad ya que en el lugar siempre hay una persona copiando y grabando la conversación.

“En una de las reuniones llegá alguien en medio de nosotros y le dice, 'no te lleves de los consejos de tus abogados porque se te puede complicar todo', a la franca esto puede atentar contra la integridad de Cáceres. No hay el más mínimo pudor, la soberbia producto de este proceso irregular, ilegal y abusivo no tiene límites”.

El nuevo modelo no existe

Aseguraron que no hay un Nuevo Sistema Penitenciario o un viejo sino que solo existe un sistema para Cáceres y el grupo de Coral.

“Si vamos a hablar de los derechos que se están violentando debemos decir que esto es una reviste de vanidades (…) La primera violación es en contra el país, que quiere saber la verdad. Nosotros compilamos una caterva de documentos para comprobar la verdad y no se nos dio la oportunidad porque ya había una agenda publicitaria y de otras cosas para tomarlo preso en una segunda entrevista. Ni siquiera en la medida de coerción nos permitieron enseñar las documentaciones que teníamos”.

Indicaron que desde el momento en que lo apresaron se están cometiendo abusos y que estos no deben pasar desapercibidos.

“Cáceres no puede defenderse, no puede ganar nada porque no le reciben los documentos y los abogados no pueden visitarlo sin un guardia adentro. El Ministerio Público ha negado toda posibilidad de que a una persona a la que le imputan una serie de cosas que no son sostenibles y que se destruye con lo que nosotros tenemos, pueda hacer uso de su defensa”, sostuvieron.

Concluyeron diciendo que, en su carrera dislocada, el órgano acusador está actuando en base a una coreografía.