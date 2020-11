Cap Cana y Familia Hazoury ofrecen almuerzo al presidente Abinader

Cap Cana, República Dominicana. En una visita realizada a Cap Cana por el presidente Luis Abinader, la familia Hazoury ofreció un almuerzo privado al primer mandatario.

El encuentro realizado en una residencia familiar y contó con la presencia de los principales ejecutivos de Cap Cana, ministros y funcionarios gubernamentales, empresarios, familiares y amigos, quienes compartieron en un ambiente social y de camaradería con el jefe de gobierno.

Cap Cana recientemente fue catalogado por el Presidente Luis Abinader como “un proyecto que ha tenido un desarrollo muy importante desde hace ya más de una década, con un nombre a nivel internacional y representa parte de lo que es la marca país de la República Dominicana”.

Los presentes, disfrutando de una espectacular vista al campo de golf Punta Espada, interactuaron y conversaron sobre temas diversos con el presidente Abinader.

Cap Cana cuenta actualmente con una oferta de más de 5,000 habitaciones en operación y mas de 2,000 en construcción, entre hoteleras y residenciales, y un Master Plan cien por ciento conceptualizado en apego al desarrollo sostenible, con más de 100 millones de metros cuadrados y una proyección, a varias décadas, de unas 100,000 habitaciones.

Reconocidas marcas hoteleras internacionales están presentes en el destino, entre ellas, Palladium Group, AM Resorts con su hotel Secrets, Playa Hotels & Resorts con los hoteles Sanctuary, Hyatt Ziva y Hyatt Zilara, Eden Roc, y actualmente en construcción los hoteles Margaritaville y TUI Sensatori at Cap Cana de Karisma Hotels and Resorts.

A la fecha, las inversiones en Cap Cana ascienden a más de US$2.6 billones de dólares, donde más de US$1.5 billones han sido invertidos por terceros y más de US$1.1 en infraestructuras. Este destino de clase mundial se destaca por su sello de exclusividad, grabado en todos los rincones y servicios que ofrece, convirtiéndose en uno de los más deseados por inversionistas, desarrolladores y viajeros de la élite.