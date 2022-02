Chris Duarte: “Hay intención de venir a jugar por el país”

Chris Duarte tiene intención de vestir la franela de la selección dominicana de baloncesto junto a Karl Towns para participar en una de las ventanas del clasificatorio a la Copa Mundial de 2023.

Este lunes, el nativo de Puerto Plata manifestó que esa decisión está sujeta a su equipo de la NBA, los Pacers de Indiana.

“Ahora mismo no puedo decir si estaré o no. Este es mi primer año en la NBA. Hay una serie de compromisos que abarca participar en la Liga de Verano (Summer League). Aunque no juegue tengo que estar ahí con mis compañeros, pero vamos a ver qué pasa”, sostuvo Duarte.

Expresó que recientemente conversó con Towns sobre la posibilidad de que ambos estén participando con la selección en una de las ventanas a celebrarse en junio o septiembre venidero.

“Hay intención de venir a jugar por el país. Aún no he conversado sobre esa decisión con Al Horford, pero Karl Towns, según lo que él me dijo, hay muchas intenciones en jugar”, dijo.

Duarte externó esas consideraciones luego de firmar un acuerdo con el Banco de Reservas.

Para ser embajador de la marca Banreservas, el baloncestista, de 24 años, firmó un convenio con el administrador general, Samuel Pereyra; y el subadministrador general administrativo de la institución, José Manuel Almonte, que contempla el uso de su imagen y participación en varias actividades con clientes y fanáticos.