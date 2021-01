Citan a David Ortiz ante el Quinto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional

Santo Domingo.- El Quinto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional citó al ex pelotero de Grandes Ligas David Ortiz, para que comparezca ante ese tribunal este vienes 15 de enero del 2021, para conocer de la objeción del dictamen del Ministerio Público que dispuso el archivo de la querella presentada en su contra por violencia intrafamiliar o violación de genero contra su ex compañera sentimental.

El ex jugador de los Medias Rojas de Bostón, deberá comparecer al tribunal a las 9:00 de la mañana en compañía de su abogado.

A la audiencia del expediente marcado con el número 061-2020-EPEN-00384, también ha sido citada su ex compañera sentimental Fary Almanzar Fernández, querellante.

Se ventilará la objeción al dictamen de la Fiscal Rosalba Ramos, quien por disposición de su antiguo jefe el entonces procurador general de la República Jean Alain Rodríguez, emitió la decisión.

El proceso será realizado en el salón de audiencias de la Cuarta Sala, ubicada en la tercera planta del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, puerta 302.

La acusación que pesa en su contra es por violencia contra la mujer, violación domestica e intrafamiliar que contempla una condena de un año de prisión por lo menos y cinco a lo más y una multa de 500 a 5000 mil pesos y la restitución de los bines destruidos, dañados u ocultados, si fuere el caso,

Los doctores Jorge Lora Castillo, Fidel Pichardo Baba y Jorge Lora Graciani, consideraron que Ortiz se ha convertido en el único hombre dominicano que es favorecido por la Fiscalía, acusado de violencia de género, mientras que al restos de los hombres con la misma acusación han sido apresado y les han solicitado medida de coerción por ante la Oficina de Atención Permanente.

El recurso de objeción fue interpuesto contra la decisión de la Fiscalía del Distrito Nacional que favoreció al ex pelotero y apoderaron del caso al juez instrucción del Quinto Juzgado para conocer del caso, por lo que la audiencia fue fijsada.

La objeción fue interpuesta por la señora Fary Almánzar Fernández, excompañera sentimental del ex pelotero a través de sus abogados Lora Olivares, Pichardo Baba y Lora Castillo.

El recurso fue notificado al ex pelotero de Grandes Ligas, mediante el acto de alguacil, número 324-2020, el 13 de agosto del pasado año, donde advierten que el ex pelotero no puede prevalerse de absurda, aviesa e ilegítima decisión de archivo dispuesta por la Fiscalía del Distrito Nacional hasta que el juez de instrucción competente decida sobre la objeción.

La Unidad de Atención a la Víctima de Violencia de Genero e Intrafamiliar y Delitos Sexuales de la Fiscalía del Distrito Nacional, dispuso el archivo de la denuncia por violencia de género contra Ortiz, a pesar de que otros ciudadanos no han corrido la misma suerte.

La ex compañera sentimental del ex pelotero de Grandes Ligas, denunció que la Procuraduría General de la República pretendía quitarle de forma administrativa loa guarda y custodia de su hijo por presiones del ex toletero de los Medias Rojas de Botón.

Indicaron sus abogados que la única y principal razón de esta declaración de prensa es evitar el abuso de la posición de poder que ostenta el señor Ortiz y el descarado trato privilegiado que le dio la Procuraduría General de la República, como si se tratara de un caso de jurisdicción privilegiada y no de los tribunales ordinarios.

Precisaron que una cosa es el respeto que todos le tenemos al atleta o al personaje, pero esto se trata del ser humano, del hombre y la familia, y su comportamiento en la vida real, fuera de las luces que le acompañan.

Dijeron que todo individuo, más aún, tratándose de celebridades de este nivel, cuando poseen conductas irracionales o fuera de los cánones legales y la decencia elemental, no solamente afectan a su entorno íntimo, sino, que además, sus inconductas se convierten en un mal ejemplo para toda la sociedad.

Criticaron la actitud de las autoridades, comportándose como fanáticos de la figura deportiva, tratando de justificar sus inconductas, tras definir que esa actitud es un revés para la lucha contra la violencia de género, y el acoso de toda naturaleza, ejercidas por hombres con “poder” en contra de sus parejas y su entorno.

Sostienen que un individuo, con talento y méritos deportivos indiscutibles, batee jonrones, gane series mundiales, y que el mundo lo admire por dichos hechos, no lo convierte en un ser de otro planeta, sigue siendo humano, con sus defectos y virtudes, lo que exige para sí, quien fue su pareja consensual por espacio de veintitrés (23) años, es ser tratada con decencia y con el debido respeto a sus derechos como mujer, como madre y como persona.

Explicaron que la señora Fary Almanza Fernández, ha sido pareja formal consensual desde el año 1997 (cuando ella tenía apenas 17 años y David Ortiz tenía solo 22 años de edad).

La fiscalía del Distrito Nacional través de la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género e Intrafamiliar y Delitos Sexuales decidió archivar el proceso contra el pelotero de Grandes Ligas, por alegada agresión verbal y violencia psicológica que había interpuesto la señora Fary Almanzar Fernández.

El pasado 21 de mayo la señora Almanzar Fernández se querelló contra Ortiz por agresión verbal violencia psicológica.

Después de agotar todas las diligencias de investigación propias de este tipo de caso, que incluyó entrevistas a las partes, revisión de las pruebas escritas y digitales, el Ministerio Público comprobó que los hechos que se le imputan a David Ortiz no constituyen una infracción penal.

La conclusión del Ministerio Público está contenido en un documento de seis páginas, marcado con el número 2020-001-02224-13, de fecha 7 de agosto del año en curso y firmado por la Ministerio Público, licenciada Yadira Rosario.

En la denuncia de violencia de genero Almanzar Fernández sostiene que ha sido hostigada por la vía telefónica, redes sociales, personalmente y por vía de terceros y aun así la Fiscalía dispuso el archivo de la querella.

Como elemento de prueba de su denuncia Almanzar Fernández procedió a la entrega de su celular al Instituto Nacional de Ciencias Forenses para que realizara una experticia para comprobar los insultos, insinuaciones, amenazas expresas y veladas expresadas por Ortiz, que al día de hoy mantiene en ascuas su vida.