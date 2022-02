Continúan asegurando que cerdos mueren en masa en Hato Mayor

Hato Mayor - A pesar del esfuerzo que hace el Departamento de Sanidad Animal del Ministerio de Agricultura de desmentir la mortandad de cerdos en Hato Mayor, productores afirman que las muertes son masivas y acusan a las autoridades de no hacer nada para enfrentar la situación.

Bienvenida Jiménez, llorando de impotencia afirma que sólo a ella se le han muerto más de 50 cerdos y llamó "come cheque", a los funcionarios de agricultura en Hato Mayor.

Periodistas de El Caribe y CDN Noticias realizaron este sábado un recorrido por la zona rural de Los Hatillos y observaron cómo los animales aparecen muertos en bosques, potreros y en las riberas de arroyos y cañadas.

"Yo los perdí todos, trabajé de balde, a mí se me murieron cincuenta y pico de animales, yo paso el día gritando, me levanto a las 4:00am, solo me queda una sola cerda y las autoridades no han hecho absolutamente nada", aduce en medio de sollozos por la importancia.

Recordó que los cerdos son la alcancía de los pobres y que tiene un préstamo en el banco, y que tendrá que coger de otra lado para pagar.

Félix Santana, otro productor que se le han muerto decenas de animales, afirma que en la zona de Los Hatillos, a tres kilómetros al sur de Hato Mayor se han muertos más de mil cerdos, de una rara enfermedad, que sospecha es la fiebre porcina.

Apeló por una compensación de parte del gobierno, para poder saldar las deudas por préstamos que han contraído los productores con los bancos y prestamistas.

Al productor Francisco Ramírez (Blanco), se le murieron 12 cerdos, lo que ha tenido que quemar, ver ahora dónde encontrar dineros para pagar en el banco.

Los queman al morir

Como una forma de evitar la contaminación ambiental, los productores están quemando los animales muertos que logran encontrar, ya que al presentar los síntomas, los sacan de las cercas y pocilgas, siendo encontrado en caminos reales, potreros y a orillas de ríos y Cañadas.

Entre los animales muertos hay de detetes, padrotes y cerdas madres preñadas.

Mientras los periodistas avanzaban a cada punto para encontrar más cadáveres de cerdos, varias lauras o mauras, una ave de caruña, esperaban en lo alto de un árbol de roble, que abandonáramos la zona, para descender a comer de los cerdos muertos.

Posición de Agricultura

El Departamento de Sanidad Ambiental del Ministerio de Agricultura envió a Hato Mayor del Rey, una comisión técnica para verificar el caso, pero se reunieron con algunas autoridades y productores simpatizantes del Gobierno e informaron que la misma determinó que dicha información era falsa.

Aseguran que no hay tal mortandad de cerdos ni hay brote de fiebre porcina como indicaba la denuncia.

Los técnicos de Agricultura indicaron que de todas maneras analizarán un levantamiento y analizarán en laboratorio algunas muestras para dar seguridad a los productores.

Asimismo, Erick Montilla, director de Comunicaciones del Ministerio de agricultura, aseguró que no se ha determinado ningún brote de PPA en la zona y que las autoridades trabajan constantemente para evitar que suceda.