Cruz Jiminián dice que vacuna anticovid debería ser obligatoria

En su clínica, Cruz Jiminián fue el primero en recibir la vacuna contra el COVID-19

El doctor Félix Antonio Cruz Jiminián fue el primero en recibir su dosis de la vacuna contra el Covid-19, durante la jornada de inmunización al personal médico que trabaja en la unidad de Covid de la clínica que lleva su nombre.

El galeno llamó inhumanos a todos aquellos que no quieren inmunizarse e instan a la población a no hacerlo. Dijo que este debería ser un requisito por ley.

"Yo creo tanto en esto que fui el primero en vacunarme y lo hice ante la prensa, no para exhibirme sino para llevar conciencia (...) Yo estoy de acuerdo de que sea por exigido por ley, y que quien no tenga la vacuna no pueda hacer vida social porque se va a convertir en un peligro para la humanidad”, afirmó el doctor.

Indicó que aunque no tenía la necesidad de vacunarse, debido a que su inmunidad es alta, porque que ya le dio el coronavirus, lo hizo con el propósito de concientizar a la población para que no tenga miedo al momento de acudir a vacunarse.

“Quiero aclarar que esta vacuna no duele, así que aquellos que están haciendo drama cuando lo inyectan, están mintiendo ”, expresó”, Cruz Jiminián.

Consideró como obligatorio y necesario que todos los dominicanos se vacunen para inmunizar el país y llamó irresponsable a los que no quieren recibir su dosis o motivan a otros para que no se vacunen.

Pie foto: Cruz Jiminián al momento de recibir la vacuna contra el COVI-19