Santo Domingo Norte. Tras una amplia campaña de motivación ciudadana, se inició este sábado la tercera Jornada de Vacunación Masiva en este municipio, donde se contempla inocular alrededor de 900 mil personas para alcanzar la protección rebaño y frenar la pandemia del Covid -19, a la vez de movilizar la economía y generar más empleo.

La jornada tendrá una duración de 10 días, y se ha utilizado la estrategia del perifoneo (guaguas con altoparlantes), así como la motivación del boca a boca, a fin de llegar a todos los rincones para que las personas respondan al llamado del presidente de la República, Luis Abinader y las autoridades sanitarias de acudir a vacunarse.

A pesar de las lluvias provocadas por el huracán Elsa, decenas de personas acudieron a los centros de vacunación en la provincia Santo Domingo.

Los detalles fueron ofrecidos por el ministro de Educación Roberto Fulcar, quien coordina la jornada "Vacunate RD" en Santo Domingo Norte y Este, durante una rueda de prensa realizada en el Club Deportivo Víctor Burgos, ubicado en el sector Sabana Perdida, de Santo Domingo Norte. Informó que se han habilitado 105 puntos de vacunación, completando así 480 puestos, los que seguirán aumentando hasta lograr la meta de inmunidad de rebaño en esta demarcación.

"Este es el deber del Estado y vamos ganando paulatinamente en la lucha contra la pandemia del Covid-19. La vacuna no mata, no duele, no enferma, al contrario, protege y cuida la vida, por lo que debemos vacunarnos", manifestó el ministro.

Sostuvo que se han abierto centros estratégicamente ubicados en cada comunidad con personal muy comprometido y capacitado trabajando en el proceso de vacunación. Pidió a los padres, a las madres y a los jóvenes que se empoderen de este proceso de vacunación, acudiendo e invitando a sus amigos y vecinos a recibir sus dosis.

Al recorrido por varios puntos de vacunación, se sumaron el doctor Nathanael García, director de la Regional 3 de Salud Pública, la gobernadora de la Provincia Santo Domingo, Julia Drullard, el senador Antonio Taveras, Juan Rosa, director de Pensiones y Jubilaciones, el director del Parque Mirador Norte, Vinicio Cocco, el director de los Centros Tecnológicos comunitarios, Isidro Torres y Paulino Ogando, director de Gabinete del Ministerio de Educación, entre otros funcionarios del gobierno.

Julia Drullard, dijo que también en los otros seis municipios de la provincia Santo Domingo están integrados en la jornada y que durante 10 días estarán dando seguimiento para que no quede una persona sin vacunarse.

Asimismo, Nathanael García, agradeció el apoyo de las instituciones gubernamentales que se han unido a esta campaña. Llamó a la población a acudir a los centros a completar su esquema de vacunación.