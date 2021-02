Derechos Humanos llama al Gobierno cumplir promesa de incluir 3 causales en el Código Penal

Santo Domingo.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD) llamó al Partido Revolucionario Moderno y al presidente Luis Abinader a cumplir su promesa de campaña de incluir las tres causales en el Código Penal para proteger los derechos constitucionales a la vida, salud e integridad de las niñas y mujeres.

Expresó profunda preocupación ante los rumores de que la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados presentaría ante el pleno un proyecto de Código Penal que deja fuera estas tres eximentes a la penalización.

“El entonces candidato prometió que acogería el reclamo de la mayoría de la población dominicana, no hay razón alguna para no hacerlo si se cuenta con los votos suficientes en el Congreso y con el apoyo de la mayoría de la población. De no hacerse ahora, el mensaje que envía el PRM es que para ellos no tiene valor la vida y salud de las mujeres, no hay otra explicación”, sostuvo.

Recordó también las recientes declaraciones del mismo presidente Abinader al diario español El País el pasado mes de diciembre, cuando en una entrevista declaró de estar en desacuerdo con el aborto libre pero que sí piensa que “tienen que haber causales que permitan la interrupción del embarazo” resaltando que esta ha sido la posición oficial del Partido Revolucionario Moderno.

Advirtió que de actuar en contra de los derechos fundamentales de niñas y mujeres llamaran a movilización nacional, incorporando las estructuras de la Comisión, así como de los amplios sectores sociales que respaldan este legítimo reclamo.

“Ya es hora que la República Dominicana pueda salir del vergonzoso grupo de países que en Latinoamérica prohíben totalmente el aborto como Nicaragua, Honduras, El Salvador y Haití, y que se garanticen a las mujeres dominicanas sus derechos humanos, sexuales y reproductivos que figuran en las tres causales de despenalización del aborto, según la más moderna tendencia legislativa a nivel mundial” declaró el doctor Manuel María Mercedes, presidente de la organización defensora y promotora de los derechos humanos.

Recientemente, también la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH), con sede en París y de la que la organización es parte, dirigió un llamado al presidente Abinader y a los miembros del Congreso dominicano, firmado por decenas de organizaciones defensoras de derechos humanos de la región, a no aprobar el Código Penal sin la despenalización del aborto en las tres causales. “Esto permitiría garantizar un mínimo de derechos a la salud y a la dignidad de las mujeres, conforme a los compromisos internacionales de derechos humanos asumidos por el Estado dominicano” sostuvo.

“El caso más reciente de la niña de 9 años quien ha dado a la luz hace tres meses por un embarazo fruto de una violación, es uno de los casos más emblemáticos de la urgencia de despenalizar el aborto en las tres causales. Consideramos haya sido un acto de tortura obligar una niña de 9 años a llevar adelante un embarazo y desde el punto de vista médico esto ha puesto en grave riesgo su vida, su salud y su desarrollo como persona” advirtió la encargada de género de la institución, Ángela Modesto.

Rechazó las pretensiones de enviar las tres causales en una ley especial, ya que se trataría de postergar a tiempo indefinido la dignidad, la vida y los derechos de las mujeres dominicanas. “La promesa de ley especial es un mareo que no vamos a aceptar, requeriría la misma cantidad de votos y, sin dudas, si no hay interés del partido oficial de empujar ahora las 3 causales, no lo habrá más adelante, el momento es ahora” afirmó.

Aseguró que la responsabilidad de las muertes que ocurran por la ausencia de las 3 causales en el Código Penal, será de los legisladores y del Estado y “el costo político que pagará el Partido Revolucionario Moderno por este incumplimiento con las mujeres del país será altísimo”.