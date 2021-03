Eddy Herrera revela pidió a la madre de su primera hija que abortara

Santo Domingo.- El merenguero Eddy Herrera reveló que le pidió a Carmen Pacheco, su primera esposa, que abortara a su hija mayor, lo que a tribuye a la falta de madurez que tenía en ese tiempo y porque se vio confundido debido a la pegada que tenía en ese entonces en la orquesta de Wilfrido Vargas.

“Yo le insinué a ella que abortara, no sé cómo se lo dije, no recuerdo, pero fue con mucha delicadeza (…) Yo entendía que no era el momento para tener un hijo porque eran mis inicios con mucha fuerza”, explicó al ser entrevistado en el programa radial “Más cerca”, que se difunde por Studio 88.5.

Como es lógico, su novia se negó a hacerlo y desde ese entonces formalizaron su relación y de Ecuador la trajo a vivir a la República Dominicana. Meses después nació Elbanelly, quien hoy día tiene 33 años de edad y tres hijos.

Sin embargo, al madurar y en medio del debate sobre la aprobación del aborto en tres causales, entiende que abortar a una criatura es algo terrible.