EEUU convoca una reunión internacional para hablar sobre Haití

El Departamento de Estado de Estados Unidos convocó a una reunión de alto nivel para este viernes 17 de diciembre “para abordar los desafíos de seguridad, políticos y económicos en Haití”.

Será presidida por el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols.

“Unir a la comunidad internacional en asociación con el pueblo haitiano es fundamental para lograr un enfoque unificado que ayude a restaurar las instituciones democráticas de Haití, escribió Nichols en su cuenta de Twitter.

