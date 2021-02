El candongo, una fruta deliciosa

El candongo es una fruta sabrosísima que podemos encontrar en muchos campos dominicanos. También se le conoce con el nombre de anona, anón, rollinia, biribá, fruta de condesa, jaca de pobre, llama, chirimoya, manzana de azúcar u otros, de acuerdo a la región o país.

Es una de las frutas más agradables al paladar. Su nombre científico es Rollinia mucosa y pertenece a la familia Annonaceae. Es nativa de América Tropical, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.

Me he encontrado con matas de candongos y frutos en San Francisco de Macorís, Bonao, Villa Altagracia, Jarabacoa, Barahona, San José de Las Matas, en Santiago y otros pueblos de la República Dominicana donde generalmente no se siembra con fines comerciales, aunque en ciertas épocas del año se venden frutos a orillas de la autopista en Villa Altagracia y Baní.

La fruta es siempre sabrosa, pero se disfruta mucho más cuando recién se cosecha de la mata.

El Candongo tiene diferentes usos. La pulpa del fruto maduro se consume al natural o se usa para preparar helados y bebidas. Muy nutritivo y digestivo. Aporta una gran cantidad de minerales como el calcio y el fósforo. También es importante su contenido en vitamina C.

Además, sirve de alimento para los animales. La madera se usa en construir mangos de herramientas, botes y cajones. Sirve para leña y para hacer cercas vivas.