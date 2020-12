"El Cocodrilo" sale del canal 25; “no le importamos a este canal”

Santiago.- Luego de 23 años en el Canal 25, el comunicador Nelson Javier, El Cocodrilo, se despidió de la planta televisora la noche del martes “porque debe seguir cosechando y trabajando”.

Explicó que ya no cuentan con la hora para desarrollar sus programas “El Show de Nelson” y “Buenas noches con Nelson”, los cuales ya llevan más de 21 años en el aire.

“Nosotros le enviamos una carta a la distinguida plataforma y no nos han contestado, nosotros no le importamos a este canal, nosotros no le importamos a esta plataforma”, aseguró.

“El Cocodrilo” deseó los mejores de los éxitos al programa que vaya a sustituirlo y apuntó que no se trata de un “pleito”, sino, de una despedida con abrazos, cariño y con la emoción y respeto que se merece cada cual.

“Por si las moscas quieren decir que yo me fui de aquí debiendo dinero, es totalmente negativo y si les debo un peso que me lo hagan saber para pagarlo porque yo no le he vendido horas a nadie, a mí es que me han vendido mis horas y no se me ha dado la recompensa de lo mismo”, resaltó el comunicador santiaguero, quien le pidió a los ejecutivos del Canal 25 que le devuelvan lo que le corresponde por la venta de sus horas.

Pese a sus palabras, Javier aseguró que esa situación no marca un distanciamiento de amistad, y que siente un profundo respeto a la familia Bermúdez, Práseres y a César Hernández.

“Simple y llanamente nosotros aquí sobramos y como nosotros sobramos, nos vamos, respeten siempre este canal, quizás mis hijos vuelvan cuando ya yo no exista o quizás yo mismo pueda volver a este canal en el momento que se me respete”, enfatizó.

Antes de finalizar anunció que a partir del próximo lunes 7 El Show de Nelson se transmitirá por Teleunión, a la misma hora, 12:00 del mediodía y que continúa en el Canal 29 a las 8:00 de la noche y a través de las diferentes plataformas de Cachicha.