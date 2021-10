El Pachá se querella contra reconocido abogado

El comunicador Frederick Martínez ‘el Pachá’ expresó que el abogado Cándido Simón le va a tener que demostrar en los tribunales dominicanos, con pruebas, la acusación que ha hecho el experto en leyes contra este de haber recibido dinero para difamar a la madre de la niña menor edad que acusa al pelotero Juan Encarnación.

“El único difamado he sido yo. Ha dicho el abogado Cándido Simón que a mí me entregaron dinero. A mí me gustaría que me lo demuestre en la justicia cuando a mí me entregaron dinero”, expresó El Pachá al asistir a la sala de audiencia donde conocen la revisión de la medida de coerción que pesa contra el expelotero de Grandes Ligas.

Agrega que “Yo me acabo de querellar contra él y Emilio Ángeles porque él dice que me entregaron un dinero, y quiero que él me demuestre cuándo me entregaron dinero, que me demuestre cuando se mencionó la niña; eso es falso. Yo estoy aquí apoyando a un amigo, a Juan Encarnación”, expuso el comunicador.

Eso del abogado Candido “da mucha pena”, un profesional con tanta experiencia, “verse involucrado en cosas tan feas”.

Frederick afirmó que lo único que ha hecho en sus diferentes programas de televisión, junto a Emilio Ángeles, es destacar que Encarnación no es responsables de los hechos que le imputan.

Simón reveló que los comunicadores Frederick Martínez (El Pachá) y Emilio Ángeles fueron notificados el pasado viernes por supuestamente difamar a la madre de la hija menor del pelotero Juan Encarnación, quien cumple tres meses de prisión preventiva acusado de abusar sexualmente de la infante.

“Lo que se le está requiriendo es que en 24 horas se retracten de los infundios, improperios, imprecisiones e infamia difundidas por medios de comunicación tradicionales como televisión, radio y medios masivos como YouTube y otras plataformas sociales contra la dignidad, la intimidad y buena fama de la señora, cuyo nombre no puedo decir, exponiendo sin pudor su reputación de mujer”, expresó el abogado.

Simón reveló que la actual pareja de Juan Encarnación “está financiando una campaña” que estarían ejecutando El Pachá y Emilio Ángeles con la intención de dañar la reputación de la madre de la niña.