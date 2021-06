Embarazadas paraguayas reciben su "dosis de esperanza" contra el coronavirus

Asunción.- Las embarazadas paraguayas acudieron este sábado a los 70 vacunatorios habilitados por el Ministerio de Salud en todo el país para celebrar el "Día E", fecha impulsada por el Gobierno para acelerar el ritmo de vacunación entre las gestantes y proteger sus vidas y las de sus bebés, ante el alarmante número de muertes maternas por coronavirus.

La lluvia y el frío, con menos de 15ºC en un país acostumbrado a las altas temperaturas, no fueron impedimento para las embarazadas que acudieron este sábado a la Secretaría Nacional de Deportes (SND), el único punto abierto en la capital.

Bien abrigadas y con su carpeta de documentos acreditativos en la mano, entre las 7.00 a.m. y las 10.00 a.m. (hora local) cerca de 200 mujeres ya habían pasado por el polideportivo de la SND para recibir su primer dosis contra el coronavirus.

Algunas ya sabían lo que era sufrir la enfermedad, por eso no dudaron en sumarse al "Día E", como Liliana Torrado, embarazada de su segundo hijo.

"Vine a vacunarme porque ya tuve experiencia con el coronavirus. Es mi segundo embarazado y es muy fuerte la enfermedad. Gracias a Dios, yo me recuperé y por eso vengo", dijo a Efe.

Torrado instó a las embarazadas reticentes a la vacunación a que "tengan fe y confíen en la ciencia", para evitar fallecimientos como las 49 muertes maternas por coronavirus registradas entre enero y mayo de este año, según los datos del Ministerio de Salud.

A dos semanas de salir de cuentas, Alicia Vera, trabajadora sanitaria, también se acercó hasta la SND para aprovechar el "Día E", ya que no pudo vacunarse hace unos meses en la etapa destinada al personal de blanco por no alcanzar entonces las 20 semanas de gestación.

"Sí o sí tengo que cuidar a mi bebe. Que se acerquen todas las mujeres y se vacunen, es por el bien del bebé y es algo que nos va a beneficiar a los dos, a nuestro bebé y a nosotras", comentó a Efe.

DOSIS DE ESPERANZA

Para remarcar el espíritu festivo de este día, distintas asociaciones aportaron regalos para sortear entre las embarazadas, y muchas de ellas abandonaron el polideportivo de la SND vacunadas y con cunas, carritos, pañales o bañeras para sus futuros bebés.

Además, la Asociación de Obstetras del Paraguay se encargó de organizar charlas formativas sobre el embarazo, el parto y el puerperio para informar a las mujeres mientras esperaban los correspondientes 30 minutos posteriores a la vacunación.

La presidenta de la Asociación, Sandra López, recordó en declaraciones a Efe que este "Día E" "es una gran oportunidad" para que las gestantes puedan recibir "su dosis de esperanza, la primera dosis contra el coronavirus".

"No duden en acercarse para poder ser inmunizadas, no le tengan miedo a la vacuna. Hay mucha evidencia científica detrás. Cuídense ustedes y ustedes van cuidar a sus bebé a través de la vacuna, no tengan miedo", subrayó.

Este "Día E" contó con el respaldo de todo el Gobierno, la Oficina de la Primera Dama y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa, por sus siglas en inglés).

Su representante en Paraguay, Rocío Galeano, recalcó a Efe que las embarazadas son una "población prioritaria" para el Unfpa, "cuyo mandato tiene que ver con la maternidad segura".

Galeano se mostró satisfecha con la concurrencia de mujeres y pidió a la ciudadanía que ayuden a las embarazadas a asistir a los vacunatorios.

La representante del Unfpa también destacó "la evidencia científica a nivel mundial" que avala a la vacuna Moderna, que Paraguay ha destinado para las gestantes.

"Tenemos vacunas seguras y las mamás tienen que protegerse a ellas y a sus bebés, a partir de la semana 20 de gestación, que es lo que la evidencia demuestra", agregó Galeano.

El registro de embarazadas hasta este sábado rondaba las 16.000 mujeres, una cifra que irá variando a medida que avancen las semanas y, con ellas, otros embarazos en curso.

Por el momento, el requisito sigue siendo ser mayor de edad y tener 20 semanas de gestación o más.

Paraguay espera vacunar a 4,7 millones de habitantes de los 7 millones que componen su población.

El país acumula 11.411 fallecidos, 403.392 contagios y 338.556 recuperados, desde marzo de 2020, cuando se detectó el primer caso de coronavirus.